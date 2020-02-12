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Любой желающий сможет реализовать свой волонтерский проект – Президент

12 Февраля 2020 12:22
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Любой желающий сможет реализовать свой волонтерский проект – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране будет формироваться новая культура волонтерского движения. Об этом сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наши усилия будут направлены на создание благоприятной среды для активного развития волонтерского движения. Стоит задача по формированию новой культуры взаимопомощи и широкого участия в этом процессе каждого ответственного гражданина страны. Для этого мы формируем новую инфраструктуру волонтерства», - сказал Касым-Жомарт Токаев при запуске республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz.

По словам Президента, это даст возможность каждому казахстанцу создать свой волонтерский проект.

«Сегодня открывается республиканский офис по координации и мониторингу волонтерских программ и проектов. Аналогичные центры созданы во всех регионов страны. Любой желающий сможет обратиться сюда для реализации своей идеи или конкретного волонтерского проекта», - отметил Глава государства.

«Кроме того, с нынешнего года был обновлен единый волонтерский портал, где собрана вся информация о новых проектах и возможностях участия в них. Все это будет формировать устойчивую эффективную инфраструктурную сеть волонтерского движения в стране», - добавил К. Токаев.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество, Волонтёрство,
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Азамат Сыздыкбаев

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