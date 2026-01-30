Любой гражданин Казахстана сможет выдвигать законопроекты через Народный совет

— Это — политический институт, предназначенный для системного включения мнения народа в процесс принятия государственных решений. То есть любой гражданин Казахстана, являющийся членом высшего консультативного органа, может выступать с законодательной инициативой. Это конкретная конституционная возможность, предоставленная гражданам. Следовательно, суть данной реформы заключается не в укреплении власти, а напротив в усилении роли гражданского общества, — подчеркнул депутат.

По его словам, в Основном законе впервые появилась отдельная статья и самостоятельный раздел, посвященные «Халық кеңесі». В редакции статьи 70-2 четко указано: «Халық кеңесі Казахстана вправе вносить законопроекты в Курултай», что исключает превращение органа в формальную консультативную структуру.

Комиссия также активно участвовала в процессе подготовки будущего Парламента.

— Еще одно важное изменение: полномочия Курултая начинаются с момента открытия его первой сессии и прекращаются только тогда, когда приступает к работе вновь избранный Курултай. Это принцип, исключающий правовые разрывы во власти и обеспечивающий политическую стабильность, — отметил депутат.

Он уточнил, что в статье 50 закреплено, что Курултай избирается по пропорциональной системе по единому общенациональному избирательному округу.

— То есть кандидаты в Курултай избираются по партийным спискам. Это усиливает профессиональную конкуренцию между партиями, — пояснил Максат Толыкбай.

По его словам, за каждой партией стоят аналитические исследовательские центры, ресурсы, региональная инфраструктура, а также аппаратно-административный потенциал.

— Все это дает депутату возможность профессионально работать, глубоко анализировать законопроекты, учитывать интересы социальных групп и регионов. Таких институциональных возможностей нет у депутатов, избранных по одномандатным округам, — добавил парламентарий.

Он также отметил, что значение Халық кеңесі будет возрастать, и он превратится в новую политическую площадку, эффективный центр влияния на государственные решения.