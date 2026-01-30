Любой гражданин Казахстана сможет выдвигать законопроекты через Народный совет
Любой казахстанец, вошедший в состав Народного совета, сможет выдвигать законодательные инициативы. Таким образом, гражданам предоставляется реальная конституционная возможность, заявил депутат Мажилиса Парламента Максат Толыкбай на пятом заседании Комиссии по конституционным реформам, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Это — политический институт, предназначенный для системного включения мнения народа в процесс принятия государственных решений. То есть любой гражданин Казахстана, являющийся членом высшего консультативного органа, может выступать с законодательной инициативой. Это конкретная конституционная возможность, предоставленная гражданам. Следовательно, суть данной реформы заключается не в укреплении власти, а напротив в усилении роли гражданского общества, — подчеркнул депутат.
По его словам, в Основном законе впервые появилась отдельная статья и самостоятельный раздел, посвященные «Халық кеңесі». В редакции статьи 70-2 четко указано: «Халық кеңесі Казахстана вправе вносить законопроекты в Курултай», что исключает превращение органа в формальную консультативную структуру.
Комиссия также активно участвовала в процессе подготовки будущего Парламента.
— Еще одно важное изменение: полномочия Курултая начинаются с момента открытия его первой сессии и прекращаются только тогда, когда приступает к работе вновь избранный Курултай. Это принцип, исключающий правовые разрывы во власти и обеспечивающий политическую стабильность, — отметил депутат.
Он уточнил, что в статье 50 закреплено, что Курултай избирается по пропорциональной системе по единому общенациональному избирательному округу.
— То есть кандидаты в Курултай избираются по партийным спискам. Это усиливает профессиональную конкуренцию между партиями, — пояснил Максат Толыкбай.
По его словам, за каждой партией стоят аналитические исследовательские центры, ресурсы, региональная инфраструктура, а также аппаратно-административный потенциал.
— Все это дает депутату возможность профессионально работать, глубоко анализировать законопроекты, учитывать интересы социальных групп и регионов. Таких институциональных возможностей нет у депутатов, избранных по одномандатным округам, — добавил парламентарий.
Он также отметил, что значение Халық кеңесі будет возрастать, и он превратится в новую политическую площадку, эффективный центр влияния на государственные решения.
— Участие в Халық кеңесі будет открыто для любых граждан, представителей всех этносов и предпринимателей, — заключил Максат Толыкбай.