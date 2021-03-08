Любовь к профессии помогает преодолевать любые трудности – дознаватель Айжан Торебекова

САРЫАГАШСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рядах полиции на различных должностях работают немало представительниц прекрасного пола, достойно несущих нелегкую службу наравне с мужчинами. Среди них немало следователей, оперуполномоченных, криминалистов и дознавателей. Любовь к своей профессии помогает им преодолевать любые препятствия и жизненные трудности. Только в Сарыагашском районном отделе полиции Туркестанской области служат пять женщин-полицейских, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Одна из них - Айжан Торебекова, старший дознаватель Сарыагашского РОП, опытный сотрудник, которая относится к своей работе с большой ответственностью и расследует любое дело с особой тщательностью.

Она родилась в городе Шахтинске Карагандинской области. Училась на юриста в экономическом институте и университете имени Д.А. Кунаева.

Трудовую деятельность Айгерим начинала со старшего инспектора управления юстиции, затем работала на других должностях. Однако девушка с самого детства мечтала работать в органах внутренних дел. Как призналась Айгерим, большинство ее родственников служили в органах. Спустя время ее детская мечта сбылась, и она надела форму полицейского.

В 2017 году по семейным обстоятельствам переехала в Сарыагашский район. С тех пор работает старшим дознавателем в районном отделе полиции. Конечно, поначалу сложно было адаптироваться к новой работе, но личные качества и ответственное отношение помогли ей освоить нелегкую профессию. Коллеги Айжан очень гордятся ею и высоко ценят за профессионализм.

«У профессии полицейского свои сложности. Надо работать день и ночь, часто время ненормированное. В повседневной службе сталкиваемся с разными людьми и различными историями, приходиться работать с непростым контингентом, вникать в разные ситуации, стараемся к каждому найти свой подход. Сарыагашский район является приграничной территорией, много приезжих из других мест, и служба здесь имеет свои особенности. Но если любишь свою профессию, то можно преодолеть любые трудности, главное - это уверенность в себе», - отметила Айжан Торебекова.

Майор полиции неплохо владеет и боевым оружием. Неоднократно занимала призовые места на районных и городских соревнованиях, награждалась благодарственными письмами. И сама она в профессии дознавателя старается проявить себя только с лучшей стороны.