Любителей теорий заговора привлек фильм о советских разведчиках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участники популярных казахстанских Telegram-чатов выдвигают теорию о том, что о планах некой «элиты» было известно еще в 1960-х годах. В доказательство они приводят советский фильм «Мертвый сезон», вышедший на экраны в 1968 году. Все это конспирология, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Ранее в мессенджерах и социальных сетях поклонники теорий заговора не раз писали о том, что существует некая мировая «элита», которая и создала искусственно пандемию COVID-19. По их мнению, это было сделано для того, чтобы уничтожить большую часть населения, а после установить новый мировой порядок, который подразумевает отмену суверенитетов всех государств, упразднение всех существующих валют и лишение людей их базовых прав, включая права на создание семьи и воспитание собственных детей. О том, почему это не может быть правдой, мы уже писали.

Тем не менее пользователи продолжают искать доказательства этой конспирологической теории. В частности, они считают, что вышедший в 1968 году фильм «Мертвый сезон» доказывает, что разведчики уже тогда знали о предстоящей пандемии и зловещих планах «элиты».

На самом же деле в фильме ни о чем подобном речи нет. Сюжет повествует о советском разведчике полковнике Константине Тимофеевиче Ладейникове. Он занимается расследованием убийства связного, в кармане которого была обнаружена зашифрованная информация о газе Эр-Эйч. По сценарию, это вещество в малых дозах стимулирует интеллектуальный потенциал человека, в больших превращает его в робота, неспособного критически мыслить.

Никакого сходства с пандемией COVID-19 в сюжете не прослеживается. Более того, тема химического, биологического и других видов оружия в 1960-е годы была крайне популярна в кинематографе, литературе и других сферах искусства. Причина того – холодная война, которая разгорелась между США и СССР после окончания Второй мировой войны, и научно-технический прогресс, который повлек за собой изобретение принципиально новых видов оружия, включая химическое, ядерное и другие.

Таким образом, фильм «Мертвый сезон» никак не связан с пандемией COVID-19, а существование некой мировой «элиты», плетущей интриги вселенского масштаба – лишь конспирологическая теория, не имеющая подтверждений.