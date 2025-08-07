РУ
    11:19, 07 Август 2025 | GMT +5

    Любая соцпомощь должна доходить до тех, кто в ней нуждается — Бозумбаев

    Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге в Правительстве рассказал, какие меры предусмотрены для защиты социально уязвимых слоев населения от резкого роста коммунальных тарифов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Канат Бозумбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    По его словам, в стране действует механизм жилищной помощи, позволяющий компенсировать часть расходов на оплату коммунальных услуг за счет местного бюджета.

    — Эта мера у нас традиционная. Мы ее прорабатывали совместно с социальным блоком Правительства. Законодательно закреплено, что при превышении расходов на коммунальные услуги определенного порога в совокупном доходе семьи, разница покрывается государством, — пояснил Канат Бозумбаев.

    Если ежемесячные затраты на оплату коммунальных услуг превышают установленный маслихатами и акиматами процент от общего дохода семьи, то излишки компенсируются за счет местных бюджетов. Этот порог варьируется в зависимости от региона: например, в Кызылординской области он составляет 7%, в других может доходить до 10%. В крупных городах, таких как Астана и Алматы, порог может быть выше, поскольку уровень доходов там выше.

    — Если расходы превышают установленную норму в 7, 10% или больше, то вся сумма сверх этого уровня компенсируется. Механизмы отработаны, — подчеркнул вице-премьер.

