Любая соцпомощь должна доходить до тех, кто в ней нуждается — Бозумбаев

По его словам, в стране действует механизм жилищной помощи, позволяющий компенсировать часть расходов на оплату коммунальных услуг за счет местного бюджета.

— Эта мера у нас традиционная. Мы ее прорабатывали совместно с социальным блоком Правительства. Законодательно закреплено, что при превышении расходов на коммунальные услуги определенного порога в совокупном доходе семьи, разница покрывается государством, — пояснил Канат Бозумбаев.

Если ежемесячные затраты на оплату коммунальных услуг превышают установленный маслихатами и акиматами процент от общего дохода семьи, то излишки компенсируются за счет местных бюджетов. Этот порог варьируется в зависимости от региона: например, в Кызылординской области он составляет 7%, в других может доходить до 10%. В крупных городах, таких как Астана и Алматы, порог может быть выше, поскольку уровень доходов там выше.