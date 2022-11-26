Любая должность временна, но народ вечен – Президент РК

26 Ноября 2022, 12:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что в предстоящие семь лет он при поддержке народа с честью выполнит свою президентскую миссию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только сохранив благополучие страны, единство народа и территориальную целостность, мы сможем сделать нашу государственность незыблемой. Мой священный долг как сына казахского народа и Президента Казахстана – хранить эти непреложные ценности», - сказал Глава государства, выступая на церемонии инаугурации.

«Любая должность временна, но народ вечен. Верю, что в предстоящие семь лет я при поддержке народа с честью выполню свою президентскую миссию. У нас одна Родина, одно государство, один народ! Так давайте будем едины! Пусть процветает наша страна! Да здравствует наша Родина – Республика Казахстан! Да здравствует наш народ! Пусть будет благополучен наш народ! Да здравствует независимый Казахстан!», - заявил Касым-Жомарт Токаев в своем заключительном слове.

Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.