    09:25, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Лунные пейзажи Шелкового пути: Мангистау в фокусе The Washington Post

    Авторитетное американское издание обратило внимание на ландшафты Мангистауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kazakh Tourism.

    Мангистау, Бозжыра, Актау
    Фото: Министерство туризма и спорта

    В статье The Washington Post туристские локации Казахстана описываются как «лунные пейзажи Шелкового пути».

    Автор материала рассказывает о своем путешествии по региону и привлекает внимание зарубежной аудитории к природной уникальности урочищ Бозжыра, Торыш и впадины Жыгылган.

    Фото: The Washington Post

    — Торыш или «Долина Шаров», где сотни сферических камней, от гальки до валунов, разбросаны по ландшафту. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, как именно они образовались; я предпочитаю местную теорию о том, что долина была игровой комнатой богов. Жыгылган — многокилометровая впадина, усеянная камнями размером со зданиями. Издалека кажется, будто когда-то на берегу Каспийского моря сидел гигант и раздавил землю под собой, — отмечает The Washington Post.

    Фото: The Washington Post

    В материале обращается внимание на опыт уединенного и аутентичного путешествия.

    Фото: The Washington Post

    Международный интерес к Мангистауской области как к направлению для приключенческого и познавательного туризма возрастает и это подтверждает растущий туристский поток.

    Фото: The Washington Post

    Ранее телеканал BBC показал «инопланетные» пейзажи Мангистау.

