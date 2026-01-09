Лунные пейзажи Шелкового пути: Мангистау в фокусе The Washington Post

В статье The Washington Post туристские локации Казахстана описываются как «лунные пейзажи Шелкового пути».



Автор материала рассказывает о своем путешествии по региону и привлекает внимание зарубежной аудитории к природной уникальности урочищ Бозжыра, Торыш и впадины Жыгылган.

Фото: The Washington Post

— Торыш или «Долина Шаров», где сотни сферических камней, от гальки до валунов, разбросаны по ландшафту. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, как именно они образовались; я предпочитаю местную теорию о том, что долина была игровой комнатой богов. Жыгылган — многокилометровая впадина, усеянная камнями размером со зданиями. Издалека кажется, будто когда-то на берегу Каспийского моря сидел гигант и раздавил землю под собой, — отмечает The Washington Post.

Фото: The Washington Post

В материале обращается внимание на опыт уединенного и аутентичного путешествия.

Фото: The Washington Post

Международный интерес к Мангистауской области как к направлению для приключенческого и познавательного туризма возрастает и это подтверждает растущий туристский поток.

Фото: The Washington Post

Ранее телеканал BBC показал «инопланетные» пейзажи Мангистау.