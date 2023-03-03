Луна, Марс, морской космодром: Китай претендует на мировое лидерство в космосе

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время КНР семимильными шагами развивает космонавтику, подавая серьезную заявку на мировое космическое лидерство. О достижениях Китая в освоении космоса и планах на ближайшее будущее, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Китай третья страна в мире, построившая космическую станцию

В конце 2022 года Китай завершил сборку своей первой космической многомодульной орбитальной станции «Тяньгун» («Небесный дворец»). Три модуля «Небесного дворца» весом 69 тонн находятся на высоте примерно 400 км. Ожидается, что китайский орбитальный комплекс прослужит более 10 лет.

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За последние годы, помимо развития пилотируемой космонавтики, Китай первым в мире отправил луноход на обратную сторону Луны, осуществил возврат образцов лунного грунта, реализует марсианскую программу.

В недавно опубликованной Госсоветом КНР «Белой книге о космической программе Китая» дается краткое описание основных достижений Китая в области космонавтики с 2016 года и раскрываются новые задачи на ближайшие пять лет. В «белой книге» указывается на ускорение модернизации ракет семейства «Чанчжэн» («Великий поход») «в сторону нетоксичного и экологически чистого запуска».

С 2016 по 2021 годы китайской стороной выполнено 207 пусков, в том числе 183 ракетами-носителями серии «Чанчжэн». Общее количество попыток запуска превысило 400.

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Какие направления космической отрасли буду развиваться

В области ракетостроения Китай намерен расширить семейство ракет-носителей, отправить в космос пилотируемые ракеты-носители нового поколения и твердотопливные ракеты большой тяги. Упоминается важность ускорения исследований и разработки ракет-носителей большой грузоподъемности.

Большие планы Китая касаются и развития спутниковой системы дистанционного зондирования Земли и модернизации навигационной системы «BeiDou». Запущены спутник земных ресурсов «Ziyuan-3 03» и спутники «Huanjing Jianzai-2A/2B» для управления экологическими бедствиями, многорежимный спутник с высоким разрешением. При помощи спутников «Haiyang-1C/1D» и «Haiyang-2B/2C/2D» Китай может наблюдать за любыми районами мирового океана с высоким разрешением.

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Метеорологические спутники нового поколения «Fengyun-4A/4B» на геостационарной орбите способны выполнять всепогодный, точный и непрерывный мониторинг атмосферы и мониторинг стихийных бедствий. А спутники «Zhongxin-6C» и «Zhongxin-9B» обеспечивают бесперебойную, стабильную работу служб вещания и телевидения.

Новые технологии по мониторингу Земли и сбора данных по всему миру

Китай планирует построить сеть спутниковой связи с совместной работой космических аппаратов на высокой и низкой орбите и создать спутниковую систему ретрансляции данных второго поколения. В планах разработка интерферометрического радара с синтезированной апертурой (InSAR) X-диапазона с двумя антеннами для эффективного всестороннего мониторинга Земли и сбора данных по всему миру.

Кроме того, завершена и принята в эксплуатацию навигационная система из 30 спутников «BeiDou», которая в следующие пять лет будет модернизирована до следующего поколения. Стоит также ожидать разработку новой, более точной национальной системы позиционирования и навигации (PNT).

Фото: news.cn

КНР планирует построить международную лунную станцию к 2028 году

В области развития пилотируемой космонавтики и исследования дальнего космоса предполагается продолжение «создания технологий по плану высадки человека на Луну, разработка пилотируемого космического корабля нового поколения и исследования ключевых технологий, чтобы заложить основу для изучения и освоения окололунного пространства».

Как ранее заявил главный конструктор китайской программы освоения Луны У Вэйжэнь, базовую конструкцию Международной лунной исследовательской станции (ILRS) планируют построить к 2028 году. Станция будет состоять из лунных посадочных аппаратов, луноходов, энергетической системы, коммуникационной инфраструктуры и системы жизнеобеспечения человека. Базовую конфигурацию ILRS введут в строй в ходе миссий «Чанъэ-6, 7 и 8». После ввода станции ожидается, что ее могут сначала заселить китайские астронавты, а затем – астронавты из других стран-партнеров. Однако большую часть времени станция будет оставаться безлюдной.

Фото: news.cn

За последние пять лет Китай осуществил пять миссий «Чанъэ», включая проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

В ближайшие 10-15 лет теперь уже один из мировых лидеров по освоениюкосмоса сосредоточится на таких аспектах освоения космоса, помимо строительства лунной базы, как исследование планет и разработка сверхмощных ракет-носителей, которые позволят обеспечить пилотируемые посадки на Луну, Марс.

Также Китай планирует за пять лет завершить ключевые технологические исследования по возврату проб грунта с околоземных астероидов и Марса.

Фото: news.cn

Сеть стартовых площадок на суше и на море

Для обеспечения растущих потребностей в запуске пилотируемых космических кораблей, модулей космических станций, зондов дальнего космоса и всех видов спутников Китай сформировал сеть стартовых площадок, охватывающую как прибрежные, так и внутренние районы страны, большие и малые высоты и различные траектории. Начал работу первый морской космодром.

В следующие пять лет Китай сосредоточится на разработке и применении новых технологий, проведет орбитальные испытания новых космических материалов, устройств и методов, а также испытает новые технологии в следующих областях: интеллектуальное самоуправление космических аппаратов (КА), транспортное средство расширения космических миссий, инновационные космические двигатели, орбитальное обслуживание и ремонт КА, очистка космического мусора.

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Развитие космической науки

Помимо коммерциализации своей космической отрасли в стране уделяется повышенное внимание развитию космической науки и техники, и поиску ответов на такие научные вопросы, как происхождение и эволюция Вселенной, взаимосвязь между Солнечной системой и человечеством.

С этой целью запущен телескоп «Huiyan» с модуляцией жесткого рентгеновского излучения, при его помощи уже обнаружено самое сильное магнитное поле во Вселенной и получен панорамный вид на процесс взрыва двойной черной дыры. Запущены спутники «Taiji-1» и «Tianqin-1» для поддержки программы обнаружения космических гравитационных волн.

В следующие пять лет Китай продолжит исследования и разработку таких программ, как спутник для обнаружения космических гравитационных волн, зонд Эйнштейна, передовая космическая солнечная обсерватория, спутник для панорамных изображений для взаимодействия солнечного ветра и магнитосферы и спутник для высокоточного измерения магнитного поля, фокусирующийся на предметах экстремальной вселенной, ряби во времени и пространстве, панорамном виде на солнце и землю и поиске пригодных для жизни планет.

Фото: news.cn

Китай - лидер по количеству запусков космических аппаратов

Став полноценной космической державой, при том, что китайская промышленность и наука позволяет вести самостоятельную космическую программу, Китай сегодня открыт и для международного сотрудничества в области космонавтики.

Согласно данным, которые приводит «белая книга», с 2016 года Китай подписал 46 международных соглашений или меморандумов о взаимопонимании в области космического сотрудничества с 19 странами и регионами и четырьмя международными организациями.

Текущий, 2023 год является амбициозным для китайской космонавтики. Лидерство Китая по количеству космических запусков стало уже делом привычным. Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий в текущем году планирует осуществить около 70 запусков для отправки 200 космических аппаратов в космос, тем самым она обновит рекорд в истории национальной космонавтики.

Согласно планам на текущий год, ракеты-носители различной модификации «Чанчжэн» продолжат использоваться для доставки тайконавтов и грузов на первую китайскую орбитальную космическую станцию.

Фото: news.cn