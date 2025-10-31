«Лукойл» согласился продать свои зарубежные активы
Международная нефтетрейдинговая компании Gunvor Group Ltd. направила «Лукойлу» предложение о приобретении зарубежных активов российского нефтяного концерна, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Как сообщили в пресс-службе «Лукойла», Gunvor предложила приобрести 100% долей в LUKOIL International GmbH, структуре, объединяющей зарубежные активы группы.
— Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами. ПАО «Лукойл» со своей стороны акцептовало предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями, — отметили в компании.
Продажа Lukoil International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против «Лукойла» и его дочерних обществ, пояснили в компании.
Стоимость и сроки возможного заключения сделки в «Лукойле» не уточняются.
Ранее вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов прокомментировал вопрос, связанный с введением санкций против российской нефтяной компании «Лукойл».