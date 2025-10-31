РУ
    10:20, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    «Лукойл» согласился продать свои зарубежные активы

    Международная нефтетрейдинговая компании Gunvor Group Ltd. направила «Лукойлу» предложение о приобретении зарубежных активов российского нефтяного концерна, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    «Лукойл» согласился продать свои зарубежные активы компании Gunvor
    Фото: Anadolu Ajansı

    Как сообщили в пресс-службе «Лукойла», Gunvor предложила приобрести 100% долей в LUKOIL International GmbH, структуре, объединяющей зарубежные активы группы.

    — Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами. ПАО «Лукойл» со своей стороны акцептовало предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями, — отметили в компании.

    Продажа Lukoil International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против «Лукойла» и его дочерних обществ, пояснили в компании.

    Стоимость и сроки возможного заключения сделки в «Лукойле» не уточняются.

    Ранее вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов прокомментировал вопрос, связанный с введением санкций против российской нефтяной компании «Лукойл».

    Теги:
    Нефть Мировые новости Россия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
