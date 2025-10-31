«Лукойл» согласился продать свои зарубежные активы

Как сообщили в пресс-службе «Лукойла», Gunvor предложила приобрести 100% долей в LUKOIL International GmbH, структуре, объединяющей зарубежные активы группы.

— Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами. ПАО «Лукойл» со своей стороны акцептовало предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями, — отметили в компании.

Продажа Lukoil International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против «Лукойла» и его дочерних обществ, пояснили в компании.

Стоимость и сроки возможного заключения сделки в «Лукойле» не уточняются.

Ранее вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов прокомментировал вопрос, связанный с введением санкций против российской нефтяной компании «Лукойл».