Лукашенко призвал страны ЕАЭС ускорить признание электронной цифровой подписи

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, Лукашенко отметил положительную динамику сотрудничества внутри союза.

— Экспорт в сфере услуг между странами союза вырос в 2,6 раза. Взаимная торговля товарами увеличилась до рекордных 95 миллиардов долларов в 1,7 раза. При этом ее доля во внешнеторговом обороте союза повысилась с 15 до 20 процентов, — сообщил Президент Беларуси.

При этом, по его словам, странам союза приходится уделять много внимания внешним вызовам.

— Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. События на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, минеральных удобрений. Запущена огромная лавина проблем, и мы пока не знаем, где именно и с какой силой она нанесет удар. Но как бы ни ставилась ситуация во внешнем контуре, ни в коем случае нельзя сбавлять темп работы по достижению целей договора о нашем союзе. Нельзя забывать о наведении порядка внутри союза, — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси напомнил, что в рамках реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года принято более 480 мероприятий, подписано 18 международных договоров и около 500 нормативных актов.

— Ключевые вопросы — регулирование общего финансового рынка, торговые проблемы, электронная цифровая подпись и другие отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, но вопросы практической цифровой подписи отложены. Настойчиво призываю, давайте все цели и задачи союза воплощать в жизни своевременно и в полном объеме, — подчеркнул он.

Ранее Президент Казахстана призвал ускорить цифровизацию евразийских транспортных коридоров.