Лукашенко призвал страны ЕАЭС ускорить признание электронной цифровой подписи
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны ЕАЭС ускорить решение вопроса взаимного признания электронной цифровой подписи, передает корреспондент агентства Kazinform.
Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, Лукашенко отметил положительную динамику сотрудничества внутри союза.
— Экспорт в сфере услуг между странами союза вырос в 2,6 раза. Взаимная торговля товарами увеличилась до рекордных 95 миллиардов долларов в 1,7 раза. При этом ее доля во внешнеторговом обороте союза повысилась с 15 до 20 процентов, — сообщил Президент Беларуси.
При этом, по его словам, странам союза приходится уделять много внимания внешним вызовам.
— Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. События на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, минеральных удобрений. Запущена огромная лавина проблем, и мы пока не знаем, где именно и с какой силой она нанесет удар. Но как бы ни ставилась ситуация во внешнем контуре, ни в коем случае нельзя сбавлять темп работы по достижению целей договора о нашем союзе. Нельзя забывать о наведении порядка внутри союза, — сказал Лукашенко.
Президент Беларуси напомнил, что в рамках реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года принято более 480 мероприятий, подписано 18 международных договоров и около 500 нормативных актов.
— Ключевые вопросы — регулирование общего финансового рынка, торговые проблемы, электронная цифровая подпись и другие отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, но вопросы практической цифровой подписи отложены. Настойчиво призываю, давайте все цели и задачи союза воплощать в жизни своевременно и в полном объеме, — подчеркнул он.
Ранее Президент Казахстана призвал ускорить цифровизацию евразийских транспортных коридоров.