Лук – сельхозкультура, которую сотни лет возделывают жамбылские крестьяне

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как минимум полторы тысячи лет на юге Казахстана, на территории нынешней Жамбылской области, возделывают такую сельскохозяйственную культуру, как лук репчатый. Почему именно эта культура может и должна стать брендом региона – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

…Эта почти детективная история началась в 629 году, когда китайский буддийский монах Сюань-Цзян отправился в путешествие в Индию, которое позже он опишет в своей книге «Путешествие в Западный край во времена Великой Династии Тан». «Таинственный толстяк», как называли Сюань-Цзяна, известен как учёный, философ, путешественник и переводчик. Роман под названием «Путешествие на Запад» вошел в число классических сочинений китайской литературы, получивших мировую популярность, и переведен на многие языки мира.

Сегодня сложно точно сказать, с какой именно целью буддийский монах Сюань-Цзян совершил столь долгое 17-летнее, длиной в 25 тысяч километров, странное путешествие. Странное хотя бы уже потому, что Индия, куда он вроде как отправился посетить святые места и подискутировать с буддийскими мастерами, находится на востоке. А монах поехал на запад, посетив по дороге все страны Центральной Азии, в том числе территорию современного Казахстана, и только потом, сделав круг, попал в Индию...

Как бы там ни было, путешествующий монах Сюань-Цзян проехался по территории современной Жамбылской области и стал одним из первых, кто описал древний Тараз, живописные Меркенские горы, где у таразского кагана была летняя резиденция на плато Сандыктас с лесами, родниками (тысяча родников – Мынбулак), цветами и оленями. Описал он и знаменитый сегодня жамбылский загадочный комплекс Акыр-Тас, который уже тогда, полторы тысячи лет назад, по его описанию, лежал в развалинах.

В своей книге Сюань-Цзян описывает город Тараз таким образом: «От Тысячи Родников шел 140–150 ли (китайская единица длины «ли» равна 571,5 м). Прибыл в город Далосы (Тараз). Город в окружности 8–9 ли. Здесь останавливаются и торгуют всевозможными товарами купцы, приезжающие из разных стран. Продают изделия из кожи и шелка, золота, серебра и бронзы…». Торговали в Таразе в те времена, по его словам, и гончарными изделиями, коврами, тканями, пряностями и многими другими товарами.

Любопытно, что именно тогда Сюань-Цзян вывез из Тараза семена лука, который с древних времен выращивали здешние дехкане и который ему, по-видимому, весьма пришелся по вкусу.

Лук должен стать брендом Жамбылской области

До сих пор на землях Жамбылской области выращивают лук, отличающийся высокими вкусовыми качествами. В советские времена напоенный южным знойным солнцем жамбылский лук отправляли вагонами во все города Советского Союза, во многие зарубежные страны. Сегодня три четверти казахстанского лука собирают именно в жамбылском регионе.

Во многих своих выступлениях, встречах с населением аким области Бердибек Сапарбаев не устает повторять о том, что в Казахстане Жамбылская область является лидером по производству лука, и эта сельскохозяйственная культура должна непременно стать брендом региона.

«Сельское хозяйство остается основной отраслью экономики региона, – сказал Бердибек Сапарбаев. – И здесь нам есть чем гордиться – 75 процентов казахстанского репчатого лука выращивается аграриями Жамбылской области. В 2020 году собрано 691 тысяча тонн лука, что составляет 75 процентов от общего объема производства по стране. При этом свыше 41 тысячи тонн лука экспортировано в страны ближнего и дальнего зарубежья – Россия и другие страны СНГ, Ирак, Австралия, Сербия, Турция, Пакистан, Польша».

Репчатый лук традиционно является одной из популярных сельхозкультур у фермеров близлежащих к областному центру Байзакского и Жамбылского районов. Актуальной для них продолжает оставаться проблема хранения собранного урожая.

По словам акима Байзакского района Нуржана Нуржигитова, сегодня в районе есть два хранилища вместимостью по 20 тысяч тонн и уже сейчас они практически заполнены. В 2020 году на полях Байзакского района собрали более ста тысяч тонн лука, причем этой культурой занимаются не только крестьянские хозяйства, но и обычные семьи. Так, семья Кырыкбаевых засеяла луком 18 гектаров, используя современную и эффективную капельную систему орошения. С поля, возделываемого этой семьей, лук можно было приобрести по 35 тенге за килограмм.

Акпм Жамбылской области Бердибек Сапарбаев дал высокую оценку работе этой семьи фермеров: «Видно, что вы хорошо поработали, урожай удался. Самое главное сохранить урожай до весны. Тогда его стоимость значительно возрастет, и можно достойно заработать.

Хранить или продавать?

Сразу сбывать собранный урожай лука или хранить его до весны – с такой дилеммой сталкиваются ежегодно жамбылские аграрии-луководы. По мнению главы региона, незачем продавать жамбылский лук по бросовой цене в соседние регионы и страны. Необходимо обеспечить его хранение.

В Жамбылском районе аким области Бердибек Сапарбаев посетил в селе Жалпак-тобе овощехранилище крестьянского хозяйства «Надежда», которым руководит Ислам Сабиров.

Объект возведен с применением современных технологий. Вместимость только одного склада – две тысячи тонн продукции. Склад оснащен холодильным оборудованием германского производства и датчиками, поддерживающими нужную температуру. На втором складе установлена автоматизированная вентиляционная система для хранения лука.

На площади в 72 гектара КХ «Надежда» выращивает морковь, лук, красную свеклу, редьку и картофель с применением современных оросительных систем. Используется только качественный семенной материал, что позволило в прошлом году получить 280 тонн картофеля, 1 500 тонн моркови, 50 тонн свеклы, 30 тонн редьки и 2 тысячи тонн лука.

«В 2016 году я получил кредит в сумме 29 миллионов тенге через фонд развития предпринимательства «Даму» и приступил к строительству овощехранилища площадью 1 800 квадратных метров. Для внедрения автоматической системы капельного орошения снова взял в кредит 45 миллионов тенге. Благодаря внедрению новых технологий получаю высокие урожаи овощей», – рассказал Ислам Сабиров.

В селе Жалпак-тобе аким области ознакомился и с работой овощехранилища Тахира Мусаева. На объекте нет специального холодильного оборудования. Это просто склад, где хранится три тысячи тонн лука. Для каждого овоща предусмотрен особый режим хранения, и только лук может подолгу храниться в обычном помещении. По этой причине Тахир Мусаев пока не выращивает другие культуры, хотя есть желание заниматься выращиванием сахарной свеклы.

«Раньше сажал морковь, – говорит крестьянин. – Но для хранения моркови нужно предусмотреть разные режимы влажности и температуры в разные периоды хранения. Приходилось брать в аренду оборудованное помещение. В этом году своими силами построил овощехранилище вместимостью 3 500 тонн. Выращиваю лук и отправляю на хранение. Площадь под лук занимает 70 гектаров, есть возможности для расширения, но нет свободной земли. Чтобы расширяться, нужно создать свое крестьянское хозяйство. Так я получу доступ к субсидиям, льготному кредиту. В будущем хотел бы внедрить в овощехранилище системы вентиляции и увлажнения воздуха, а также приспособление для искусственного охлаждения либо нагрева воздуха. Также планирую отвести несколько гектаров земли под сахарную свеклу».

Индивидуальный предприниматель Ришат Исмазов сдал в эксплуатацию овощехранилище площадью 528 квадратных метров на 500 тонн продукции. Во владении у Ришата Исмазова имеется всего семь гектаров посевных земель, в будущем планируется увеличить посевные площади до 10 гектаров. Пока используется арычный полив, но в планах перейти на капельное орошение. Урожай лука реализуют на внутреннем рынке, как только сложится выгодная цена на лук.

«Незачем сразу продавать весь урожай по бросовой цене 45 тенге за килограмм в соседние регионы и страны, – сказал Бердибек Сапарбаев. – При должных условиях его можно хранить до апреля. Зачем осенью – зимой продавать за копейки, а потом втридорога покупать его обратно? Достаточно увеличить объемы складов и улучшить их техническое оснащение. Урожай удался, и самое главное – сохранять его до весны, когда его стоимость значительно возрастет. Тогда наши аграрии смогут достойно заработать».

По мнению главы региона, с учетом экономического кризиса и пандемии коронавируса сегодня особое внимание уделяется поддержке агропромышленного комплекса.

«Основная задача – обеспечение продовольственной безопасности, акцент на импортозамещение продуктов питания, развитие нетрадиционных сельскохозяйственных культур и пищевой перерабатывающей промышленности. Нужно работать в этом направлении – внедрять новые технологии, сорта, увеличивать количество овощехранилищ. Чтобы вся страна и ближнее зарубежье желали приобрести жамбылский лук. Эта культура растёт далеко не во всех регионах нашей страны. Поэтому репчатый лук может и должен стать брендом Жамбылской области», – считает Бердибек Сапарбаев.