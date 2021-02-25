Лудомания набирает обороты среди молодежи - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди молодых людей растет зависимость от азартных игр. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время среди молодежи набирает обороты лудомания, то есть зависимость от азартных игр. От этого страдают не только сами игроманы, но и их семьи, родственники и близкие. Подрастающее поколение под влиянием современных технологий начало легко увлекаться азартными играми», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Президент, государство приняло ряд важных мер в целях ограничения таких привычек.

«Но этих мер, конечно, недостаточно. Мы должны всемерно защищать молодое поколение от пагубного влияния азартных игр. Для решения проблемы необходимо использовать новые подходы», - добавил Глава государства.