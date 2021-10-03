Лучший учитель, соцстатус журналистов, чествование пожилых и первый снег в регионах – обзор недели в Казахстане

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Политические встречи, форум журналистов, старт отопительного сезона в регионах и первый снег в ряде областей. Чем запомнилась уходящая неделя в Казахстане – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

В СВЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

Уходящая неделя была насыщена событиями в сфере политики. Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с Председателем Великого Национального собрания Турции Мустафой Шентопа вопросы развития сотрудничества между двумя братскими странами, несмотря на складывающуюся нестабильную обстановку в мире.

Также он встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха, где поднимались вопросы развития торгово-экономических отношений и привлечения инвестиций.

Президент РК принял также главу Республики Башкортостан Радия Хабирова и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сагибу Гафарову. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особый характер казахско-азербайджанских отношений и отметил активизацию межпарламентского диалога между странами.

Принял участие Президент и в пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

«Построение мира, свободного от ядерного оружия, остается приоритетом политики моего правительства. За последние тридцать лет — это устремление сделало Казахстан участником глобального антиядерного движения. Оно стало частью нашей национальной идентичности. Мы готовы вместе с вами и впредь прилагать свои усилия по имя дальнейшего разоружения и нераспространения», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ближе к концу недели в онлайн-формате прошел Форум межрегионального сотрудничества двух стран с участием Президентов Казахстана и России, где обсуждены вопросы сотрудничества в области экологии и «зеленого» роста». Здесь же был поднят вопрос и о строительстве АЭС в Казахстане, на что Россия выразила готовность в содействии в возведении и эксплуатации атомной электростанции.

СОЦСТАТУС ЖУРНАЛИСТОВ И РОЖДЕНИЕ НОВЫХ МЕДИА - Astana Media Week-2021

Интересными событиями и новостями неделю заполнило и стартовавшая в Нур-Султане Astana Media Week-2021, где были подняты актуальные вопросы информационной повестки.

В частности, обсуждены вопросы развития государственных СМИ в Казахстане, планы по изменению законодательства в части работы СМИ , а также поднят важный вопрос по мерам поддержки журналистов в Казахстане.

В ближайшем будущем, как стало известно, планируется провести работу по определению социального статуса журналистов.

«Готовятся предложения по упрощению регистрации отдельных видов СМИ с переходом на уведомительный порядок. При этом все наши стратегии, подходы должны быть подчинены основной задаче - чтобы СМИ и впредь оставались доступными, проверенными и пользовались доверием у аудитории, как источники информации», - сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев.

Он также упомянул о том, что к 2023 году, возможно, будут внесены изменения в закон о СМИ.

COVID-19: СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ, ЗАКРЫТИЕ КОВИДНЫХ СТАЦИОНАРОВ И ВАКЦИНАЦИЯ

В начале недели на брифинге в Правительстве министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, как обстоит дело с КВИ в стране. Как оказалось, с момента старта кампании по вакцинации в Казахстане скончались 482 вакцинированных человека. Он также подчеркнул, что в Казахстане уже более 6 млн полноценно провакцинированных граждан, соответственно, уже создана определенная иммунная прослойка. Это, в свою очередь, говорит об эффективности вакцинации.

Цой также заявил, что в 2,7 раз снизилась смертность от коронавируса в Казахстане. Однако несмотря на положительную динамику в борьбе с КВИ, Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства поручил и дальше держать ситуацию на контроле и продолжать вакцинацию населения.

ЧЕВСТВОВАНИЕ ПОЖИЛЫХ И УЧИТЕЛЕЙ. ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ КАЗАХА-КОСМОНАВТА

В Международный день пожилых людей в «Правительство для граждан» озвучили количество проживающих в Казахстане пенсионеров. Как оказалось, сейчас в стране их проживают 2,2 миллиона. Больше всего пенсионеров проживает в Алматинской области – 234 043 человека. На втором месте, с небольшим отставанием, идет Восточно-Казахстанская область – 233 109 человек, замыкает тройку лидеров город Алматы – 229 994 человека. Меньше всего пенсионеров проживают в Мангистауской (55 388), Атырауской (61 252) и Кызылординской (76 423) областях. .

В Минтруда рассказали о том, какая поддержка оказывается пенсионерам в республике

Статистика статистикой, а в регионах к празднику Дня пожилых подходят практично и с пользой для самих пенсионеров. К примеру, в Петропавловске для престарелых организован бесплатный проезд на общественном транспорте. Чествуют пенсионеров и в других регионах. К примеру, в Кокшетау поздравляли ветеранов труда, государственной службы, правоохранительных органов, судебной системы, тружеников тыла, представителей ветеранских организаций районов Акмолинской области.

В Алматы военнослужащие Национальной гвардии РК поздравили ветеранов с Международным днем пожилых людей, в том числе и одного из последних солдат легендарной Панфиловской дивизии, 100-летнего ветерана Кайырлы Жонкабаева. Не остались в стороне и костанайцы: в День пожилого человека руководство департамента полиции Костанайской области навестили почетных ветеранов органов внутренних дел - Павла Штанько и Кенжебая Жангужина.

Праздник на этой неделе и у педагогов. В преддверии Дня учителя за звание «Лучший педагог» 2021 года боролись 173 казахстанских учителя. Юбилейная X церемония награждения лучших учителей страны прошла на Костанайской земле, родине великих казахских просветителей и писателей. Костанайская область подарила миру Ыбырая Алтынсарина, Ахмета Байтурсынова, Шокана Уалиханова и Спандияра Кубеева.

По итогам республиканского конкурса «Лучший педагог-2021», самый высокий балл из всех 64 победителей конкурса со всех регионов страны набрал Букенбаев Адильжан Нурланович, преподаватель специальных дисциплин кафедры иностранных языков Костанайского педагогического колледжа. Каждый из победителей награжден сертификатом на 1000 МРП (2,9 млн тенге).

Также в этот день медалями «Еңбек ардагері», нагрудными знаками «Ы. Алтынсарин» и «Почетный работник образования РК» отмечены заслуги 10 педагогов, награждены ветераны педагогического труда.

Вместе с тем, неделя ознаменована важным историческим днем казахстанского космоса – 30-летием со дня полета в космос первого казахского космонавта Токтара Аубакирова. . Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил особое значение исторического полета первого казаха-космонавта Тохтара Аубакирова в космос. Об этом Глава государства написал в Twitter.

ПЕРВЫЙ СНЕГ И ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

На этой неделе казахстанцев в северных регионах страны удивило необычное для сентября явление – выпал первый снег. Первыми фото и видео с необычным явлением делились костанайцы. Следом снегу успели порадоваться и жители СКО , а в Акмолинской области и вовсе пришлось очищать трассу «Нур-Султан – Щучинск» от первого снега.

В связи с резким похолоданием актуальным стал вопрос старта отопительного сезона. И во многих регионах, к слову, к этому процессу уже приступили. Так, к примеру, отопительный сезон уже стартовал в Карагандинской области, а также в Костанайской и Акмолинской областях. Однако, в Кокшетау в некоторые дома еще не подано отопление в связи с налаживанием системы теплоснабжения.

ПОБЕДЫ КАЗАХСТАНСКИХ СПОРТСМЕНОВ

На этой неделе женская команда Казахстана по гандболу заняла третье место на чемпионате Азии. Казахстанец Аян Бейсенбаев также завоевал «золото» чемпионата Африки по триатлону. Порадовала казахстанцев и победа павлодарского студента колледжа «Торайгыров университета» Александра Иванова, который стал чемпионом мира по паэурлифтингу

«Золото» Казахстану на этой неделе принесли также легкоатлеты, принявшие участие в Открытом Чемпионате Азии по легкой атлетике до 20-ти и до 18-ти лет. Поздравляем наших спортсменов!