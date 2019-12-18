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Лучший шахматист Казахстана провел сеанс для детей в честь Дня Независимости

18 Декабря 2019 21:35
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Лучший шахматист Казахстана провел сеанс для детей в честь Дня Независимости

АЛМАТЫ. SPORTINFORM - КАЗИНФОРМ - В Алматы первый номер казахстанского шахматного рейтинга, член Национальной сборной Казахстана Ринат Джумабаев провел сеанс одновременной игры с юными шахматистами, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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Сильнейший шахматист Казахстана, согласно рейтингу Казахстанской федерации шахмат, провел благотворительный шахматный сеанс на 28-ми досках с юными шахматистами города Алматы. Сеанс был приурочен к Дню Независимости РК.

Стоит отметить символичность количества участников: ровно столько же, сколько и лет независимости нашего государства. Примечательно, что некоторые участники сеанса являются призерами мировых чемпионатов, Азии, Республики Казахстан и города Алматы.


По словам гроссмейстера, который рассчитывал обыграть молодежь быстро, ему было нелегко противостоять им в течении долгих четырех часов! В результате среди участников были и сумевшие победить лучшего шахматиста Казахстана, и те, кто смог свести свои партии вничью.

Ринат Джумабаев стал гроссмейстером в 2009 году в возрасте 19 лет. Казахстанский шахматист, гроссмейстер (2009). Участник трех шахматных Олимпиад (2008—2012), Азиатских игр (2010) и командного первенства Азии (2012). Многократно представлял Казахстан на чемпионатах мира и Азии среди молодежи в различных возрастных категориях. Дважды чемпион Казахстана в 2011 и 2014 годах. Вице-чемпион в 2010 году и дважды бронзовый призер в 2007 и 2013 годах. В декабре 2013 года выиграл турнир Pavlodar Open 2013, посвященный Дню независимости Казахстана. Обладатель самого высокого рейтинга в 2607 баллов в Центральной Азии. С 2008 года является членом национальной сборной команды Казахстана. Чемпион и обладатель золотой медали IV Кубка Центральной Азии 2015 года. Чемпион Казахстана 2017 года. Победитель XIX Open International d’escacas de Sants (2017).

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Ключевые слова: Алматы, Спорт, День Независимости ,
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