Лучший мультфильм выбрали на фестивале ÁMEN в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мультипликационный фильм «Дом на колесах» узбекского режиссера-аниматора Азизбека Мухамедова стал лучшим на Международном фестивале анимационных фильмов ÁMEN в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Из двух представленных фильмов режиссера из Узбекистана, по решению жюри, дипломами отмечены обе работы. «Волшебный танбур» выиграл в номинации «Лучший художник-постановщик». А короткометражный анимационный фильм «Дом на колесах» признан «Лучшим анимационным фильмом» фестиваля.

«Возможность принять участие в фестивале имени Амена Кайдарова меня очень порадовала. Я был очень счастлив повидать своих друзей из казахской анимации. Для меня большая честь принять эту престижную награду. Я воодушевлен тем, что наши творения высоко оценены. Уверен, что наши зрители и творческая группа, участвовавшая в создании фильмов, с особым удовольствием примут эти призы. «Дом на колесах» – произведение о человеке, у которого было все, но из-за советов плохих людей он потерял свое мнение», - отметил Азизбек Мухамедов.

Кроме того, победители были определены еще в девяти номинациях. Лучшим сериалом стал проект двух участников. Мультсериал «Бұзығым» Тнышкали Тлегенова и «Суперкөлік самұрық» Бекдоса Саятулы победили в этой категории.

Высокую оценку среди других зарубежных участников получила работа аниматоров из Таджикистана и Башкортостана. Башкирский аниматор Рим Шарафутдинов выиграл в номинации «лучшая режиссерская работа» с произведением «Золотой дворец». Вторым победителем в этой номинации стал режиссер короткометражного анимационного фильма «La Gare» Аян Марокканский. А участница из Таджикистана Лолисанам Улугова стала автором лучшего сценария с мультфильмом «Хувайдо».

Студенческие работы фестиваля оценивались в двух номинациях. Мультфильм «Жанұя» Мейржана Толепбая стал лучшей работой среди студентов, а произведения студентов Казахского национального университета искусств Малики Максаткызы и Гульнуры Кажыбека были удостоены награды «Лучшая студенческая режиссерская работа».

Специальным призом жюри награждены режиссер Нургуль Даутова и Султан Кыдырбаев. Режиссер Мейржан Толепбай получил приз зрительских симпатий.

Среди представленных на конкурс комиксов лучшей признана работа Мади Отегенова «Батыл сақшылар».

А самые юные участники фестиваля, воспитанники кружка анимации Туркестанского Дворца школьников, были отмечены за креативный подход.

Все работы участников оцененивались по нескольким критериям: сценарий, режиссура, анимация, персонаж, художественное решение.

В состав жюри конкурса самого крупного фестиваля анимационных фильмов Средней Азии вошли видные деятели отечественной и зарубежной анимации, среди которых выдающийся художник-аниматор, педагог Александр Дорогов (США). Он причастен к созданию более сорока проектов студий «Союзмультфильм» и Disney, таких как «Ну, погоди!», «Мулан», «Король-лев» и «Фиксики». Также работы участников оценивали лауреат Государственной премии РК Роза Муканова, киновед, кинокритик Назира Мукушева, генеральный продюсер Национального центра поддержки кино Адай Абельдинов, продюсер анимации и режиссер Мусаб Гюндуз (Турция), режиссер-сценарист, деятель культуры РК, режиссер-мультипликатор Батырхан Дауренбеков, а также призер международных кинофестивалей Турдыбек Майдан.

Всего на участие в конкурсе было подано 57 заявок, 49 из них прошли отбор. Мультипликаторы из отечественных и братских тюркских стран, в частности, Азербайджана, Башкортостана (РФ), Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана (РФ), Таджикистана и Турции приняли участие в этом году.

Ранее сообщалось, что на фестивале ÁMEN предложили создать организацию тюркских мультипликаторов.



