Лучшим сортом дыни в Кызылординской области признан Пьель де Сапо

Цель мероприятия — широкая пропаганда продукции сельского хозяйства региона, ознакомление с особенностями бахчевых культур.

Здесь были представлены такие сорта дыни, выращиваемые в Кызылординской области: мырзашол, эфиопка, саржау, черная кулябская, амре и Пьель де Сапо.

Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

О свойствах каждого сорта, особенностях культивирования и адаптивности к региональным условиям рассказал старший преподаватель учебной программы «Биология, география и химия», кандидат сельскохозяйственных наук Самалбек Косанов.

Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

Участники пробовали дыни каждого сорта и давали свои оценки. По результатам голосования выше всех был оценен сорт Пьель де Сапо, он признан лучшим из сортов дыни в регионе.

— Это продукт испанской селекции. В последние три года он массово выращивается в южных районах, особенно в Шиелинском. Внешне она выглядит как черная кулябская, у нее особенный вкус и неповторимый приятный запах. Вес около 2-3 килограммов, то есть это порционный гибрид, соответствующий европейскому стандарту, — сказал Самалбек Косанов.

Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

В регионе придается особое значение адаптации таких зарубежных сортов к местным природно-климатическим условия.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области несколько сортов дынь, выведенных методом народной селекции, находятся на грани исчезновения.