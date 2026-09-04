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    Лучшим сортом дыни в Кызылординской области признан Пьель де Сапо

    В Кызылординском университете имени Коркыта ата, в рамках праздника осеннего сбора урожая, организовали культурно-познавательное мероприятие «Кауын пати», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Лучшим сортом дыни в Кызылординской области признан Пьель де Сапо
    Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

    Цель мероприятия — широкая пропаганда продукции сельского хозяйства региона, ознакомление с особенностями бахчевых культур. 

    Здесь были представлены такие сорта дыни, выращиваемые в Кызылординской области: мырзашол, эфиопка, саржау, черная кулябская, амре и Пьель де Сапо. 

    Лучшим сортом дыни в Кызылординской области признан Пьель де Сапо
    Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

    О свойствах каждого сорта, особенностях культивирования и адаптивности к региональным условиям рассказал старший преподаватель учебной программы «Биология, география и химия», кандидат сельскохозяйственных наук Самалбек Косанов. 

    Лучшим сортом дыни в Кызылординской области признан Пьель де Сапо
    Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

    Участники пробовали дыни каждого сорта и давали свои оценки. По результатам голосования выше всех был оценен сорт Пьель де Сапо, он признан лучшим из сортов дыни в регионе.

    — Это продукт испанской селекции. В последние три года он массово выращивается в южных районах, особенно в Шиелинском. Внешне она выглядит как черная кулябская, у нее особенный вкус и неповторимый приятный запах. Вес около 2-3 килограммов, то есть это порционный гибрид, соответствующий европейскому стандарту, — сказал Самалбек Косанов.

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    Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

    В регионе придается особое значение адаптации таких зарубежных сортов к местным природно-климатическим условия. 

    Ранее сообщалось, что в Кызылординской области несколько сортов дынь, выведенных методом народной селекции, находятся на грани исчезновения. 

    Регионы Казахстана Кызылординская область Сельхозпродукция Выставка
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор