Лучших животноводов наградили в Астане

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, ведущие специалисты агропромышленного сектора, представители отраслевых ассоциаций, руководители хозяйств, передовики производства из всех регионов страны.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров выразил глубокую признательность работникам отрасли.

«Ваш труд — это не просто профессия, это подлинное служение стране. Ваше дело требует не только профессионализма, но и огромной душевной силы, терпения, ответственности, любви к земле, к животным и к людям. От всей души благодарю вас за вклад в развитие сельского хозяйства, верность профессии, стойкость и трудолюбие», — подчеркнул глава ведомства.

Фото: Минсельхоз РК

Были отмечены успехи животноводов в области внедрения инновационных технологий, повышения продуктивности, улучшения племенной работы и устойчивого управления пастбищами. Среди награжденных — представители как крупных хозяйств, так и семейных ферм, чей труд способствует обеспечению продовольственной безопасности страны и развитию сельских территорий.

17 человек были награждены Почетными грамотами от имени Премьер-министра РК.

12 передовиков получили государственную награду «Еңбек ардагері» за многолетний самоотверженный труд, 16 - отмечены знаком отличия «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» за выдающиеся достижения в сфере животноводства.

Еще 14 - Почетные грамоты и благодарственные письма Министерства сельского хозяйства РК.

Также вручены Почетные грамоты и благодарственные письма Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: Минсельхоз РК

В числе награжденных - скотник КХ «Жидебай» Семсеркан Бюнтинов, зоотехник ТОО «Бастау» Гайдар Коспаев, чабан ТОО «Терісаққан-2017» Шернияз Карасаев, скотник КХ «Батырқұл» Сарсенали Батыркулов, птицевод ТОО «Ushtobe Qus» Светлана Иванова, зоотехник ТОО «Галицкое» Виталий Симоненко и др.

Старший табунщик «Евразия инвест LTD» с 35-летним стажем Сабыржан Буркутбаев получил грамоту Құрмет.

«Сегодня — один из самых важных дней в моей жизни. Получить такую высокую награду — это и радость, и большая ответственность. Но я воспринимаю её не только как личную победу, а как признание тяжелого, ежедневного труда всех моих коллег. За 35 лет работы я понял главное: животноводство требует не только физической выносливости, но и огромной любви к своему делу. 2025 год был объявлен Главой государства Годом рабочих профессий — это огромная моральная поддержка для всех нас. Это знак уважения Президента ко всем простым людям труда. И сегодняшняя церемония — ещё одно доказательство того, что наш труд очень важен», - сказал Сабыржан Буркутбаев.

В целом, во всех регионах страны государственные и ведомственные награды были вручены свыше 200 представителям отрасли.

Для участников мероприятия была подготовлена праздничная концертная программа.