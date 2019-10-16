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Лучших юных историков выявили в Алматы
16 Октября 2019 17:18
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Городской интеллектуальный конкурс юных историков «Моя малая родина» прошел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Участие в конкурсе приняли 8 школьных команд, составленных из девятиклассников со всех районов города. Все они победители районного этапа.
В ходе мероприятия все участники проходили тестирование по «Истории Казахстана», а также защищали свои проекты по номинациям. При этом, все конкурсанты вместе с руководителями имели возможность задавать вопросы и подробнее ознакомиться с проектами каждого участника.Все работы молодых историков оценивали независимые жюри, преподаватели и профессора во главе с директором института истории и права КазНПУ имени Абая Б. Жумагулова.По итогам конкурса победителями в отдельных номинациях стали: «История моей малой родины» - ученица школы-гимназии №175 Жанерке Мадалиева; «Символ малой родины» - ученица школы-гимназии №175 Амина Есимжанова; «Будущее моей малой родины» - ученик специализированной школы-гимназии №12 Кобыланды Нургалиев и «Мой родной край» - ученица школы-гимназии №62 Айгерим Адилет. Все они будут участвовать в республиканском конкурсе, который состоится в ноябре.Отметим, мероприятие организовано управлением образования Алматы в рамках программы «Рухани жаңғыру» с целью формирования у молодого поколения интереса к изучению ранней истории своей малой родины – города Алматы и его окрестности, привитие чувства патриотизма, гордости к своей малой родине.
Ключевые слова: Алматы, Рухани жаңғыру,
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