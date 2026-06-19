Лучших врачей наградили в Северо-Казахстанской области

В преддверии Дня медицинского работника в СКО прошло торжественное мероприятие. Представителей одной из самых важных профессий поздравили первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев и аким области Гауез Нурмухамбетов, передает Kazinform.

— Здоровье нации является фундаментальной ценностью, а развитие системы здравоохранения — одним из важнейших приоритетов государственной политики. Ваш труд — это особая миссия, требующая высокого профессионализма, ответственности, милосердия и самоотверженности. Новая Конституция еще раз подтвердила, что жизнь, здоровье, права и достоинство человека являются высшими ценностями государства, — отметил аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

С поздравительным словом выступил и первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

Фото: акимат СКО

— Несколько дней назад Глава государства подписал закон, направленный на повышение качества подготовки медицинских кадров и усиление практикоориентированного медицинского образования. Сегодня в системе здравоохранения страны работают более 280 тысяч медицинских работников, расширяются меры социальной поддержки молодых специалистов, особенно прибывающих в сельскую местность, — сказал первый вице-министр.

За вклад в развитие отечественной медицины североказахстанских медиков отметили государственными и ведомственными наградами. Почетный орден «Парасат» вручили заместителю директора областного онкологического центра Ермеку Абдримову. В медицине он более полувека, многие годы возглавлял онкоцентр и внес значительный вклад в развитие онкологической службы региона.

Фото: акимат СКО

— В медицину я решил пойти еще в 9 классе. Было желание помогать людям. Многие годы работал в экстренной хирургии, занимался наукой, сделал три изобретения, которые были внедрены в практику. Считаю свою медицинскую жизнь успешной. Всего этого я достиг благодаря труду и любви к профессии, — поделился Ермек Абдримов.

Фото: акимат СКО

Ордена «Құрмет» удостоился директор кардиологического центра Асхат Молжигитов. Медали «Ерен еңбегі үшін» получили хирурги из Петропавловска Анатолий Пысин и Женис Айтмагамбетов. От имени министра здравоохранения РК врачам также вручили медали, почетные грамоты и благодарственные письма. Нагрудного знака «Отличник сферы здравоохранения» удостоилась врач Аккайынской районной больницы Зулайхо Сайдахметова. В медицине она работает 14 лет.

Фото: акимат СКО

— Я работаю в неотложной помощи. Государство оказывает большую поддержку, современное оборудование облегчает нашу работу. Рада, что мой труд заметили. Буду и дальше помогать людям, — сказала Зулайхо Сайдахметова.

Фото: акимат СКО

В рамках мероприятия руководителям 16 медицинских организаций вручили ключи от новых специализированных автомобилей. Праздничное мероприятие стало признанием труда людей, которые ежедневно стоят на страже здоровья и вносят вклад в развитие отечественной медицины.