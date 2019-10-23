+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 4 °С
USD 389.75 EUR 434.26
RUB 6.12 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Лучших волонтеров выбрали в Алматы

23 Октября 2019 09:30
Поделиться:
Лучших волонтеров выбрали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошел масштабный форум волонтеров «Volume Up», в ходе которого были награждены лучшие добровольцы города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Волонтерский центр появился при департаменте полиции в Акмолинской области
Засчитывать волонтерскую деятельность в трудовой стаж планируют в Казахстане Дома для малоимущих семей строят волонтеры в Кызылординской области

На мероприятии, организованном в преддверии Года волонтеров общественным фондом «Лига волонтеров Казахстана» также был презентован сайт республиканского молодежного движения.

«Сегодня волонтерское движение становится одним из самых актуальных и динамично развивающихся институтов. Наша организация существует уже 5 лет. Для тех, кто уже занимается добровольчеством или планирует влиться в ряды волонтеров, 2020 год откроет наиболее широкие возможности и изменит отношение к добровольчеству в обществе в целом. Мы рады, что государственная политика полностью поддерживает и популяризирует добровольческую деятельность», - поделилась своими эмоциями председатель организации Айсулу Ерниязова.


Она также выразила готовность к следующему году - к Году волонтеров и заявила, что впереди предстоит еще много работы.

Все присутствующие гости, это 1000 добровольцев, а также их родители, работодатели, партнеры стали свидетелями концертной программы. На сцене выступили исполнители казахстанской эстрады, а почетным гостем стал любимец публики Али Окапов.



Напомним, 27 августа текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об объявлении Года волонтера». Объявляя 2020 год – Годом волонтера, Глава государства обозначил его основные цели: расширить участие граждан, особенно молодежи, студентов и учащихся в добровольческой деятельности, привить им навыки активной жизненной позиции.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив