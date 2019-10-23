Лучших волонтеров выбрали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошел масштабный форум волонтеров «Volume Up», в ходе которого были награждены лучшие добровольцы города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На мероприятии, организованном в преддверии Года волонтеров общественным фондом «Лига волонтеров Казахстана» также был презентован сайт республиканского молодежного движения.

«Сегодня волонтерское движение становится одним из самых актуальных и динамично развивающихся институтов. Наша организация существует уже 5 лет. Для тех, кто уже занимается добровольчеством или планирует влиться в ряды волонтеров, 2020 год откроет наиболее широкие возможности и изменит отношение к добровольчеству в обществе в целом. Мы рады, что государственная политика полностью поддерживает и популяризирует добровольческую деятельность», - поделилась своими эмоциями председатель организации Айсулу Ерниязова.





Она также выразила готовность к следующему году - к Году волонтеров и заявила, что впереди предстоит еще много работы.

Все присутствующие гости, это 1000 добровольцев, а также их родители, работодатели, партнеры стали свидетелями концертной программы. На сцене выступили исполнители казахстанской эстрады, а почетным гостем стал любимец публики Али Окапов.









Напомним, 27 августа текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об объявлении Года волонтера». Объявляя 2020 год – Годом волонтера, Глава государства обозначил его основные цели: расширить участие граждан, особенно молодежи, студентов и учащихся в добровольческой деятельности, привить им навыки активной жизненной позиции.