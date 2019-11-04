Лучших в рукопашном бою выявили в институте Сухопутных войск
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Военном институте Сухопутных войск прошел чемпионат по рукопашному бою среди переменного состава и женщин-военнослужащих института, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В соревнованиях приняли участие более 130 военнослужащих военно-учебного заведения, которые представляли разные весовые категории.
По его итогам победителями среди мужчин стали: Жаслан Оразбек (55 кг), Ернат Смагулов (60 кг), Асхат Абдулла (65 кг), Нурбакыт Әбилхан (70 кг), Азамат Серикбаев (75 кг), Бекжан Жумахан (80 кг), Нурасыл Нуранов (85 кг).
Среди женщин-военнослужащих победила рядовой Айжан Кенжебай - старший специалист - ответственный исполнитель управления материально-технического обеспечения.
«Рукопашный бой на сегодняшний день - это неотъемлемая часть подготовки военнослужащих. Данный вид спорта является одним из зрелищных видов единоборств среди военно-прикладных видов спорта. Сегодня армейский рукопашный бой набирает популярность в молодежной среде. В ходе соревнований наши спортсмены показали прекрасные результаты, сноровку и силу воли», - рассказал начальник кафедры физической подготовки полковник Бауржан Миров.
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