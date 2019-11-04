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Лучших в рукопашном бою выявили в институте Сухопутных войск

4 Ноября 2019 14:35
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Лучших в рукопашном бою выявили в институте Сухопутных войск

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Военном институте Сухопутных войск прошел чемпионат по рукопашному бою среди переменного состава и женщин-военнослужащих института, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В соревнованиях приняли участие более 130 военнослужащих военно-учебного заведения, которые представляли разные весовые категории.


По его итогам победителями среди мужчин стали: Жаслан Оразбек (55 кг), Ернат Смагулов (60 кг), Асхат Абдулла (65 кг), Нурбакыт Әбилхан (70 кг), Азамат Серикбаев (75 кг), Бекжан Жумахан (80 кг), Нурасыл Нуранов (85 кг).

Среди женщин-военнослужащих победила рядовой Айжан Кенжебай - старший специалист - ответственный исполнитель управления материально-технического обеспечения.


«Рукопашный бой на сегодняшний день - это неотъемлемая часть подготовки военнослужащих. Данный вид спорта является одним из зрелищных видов единоборств среди военно-прикладных видов спорта. Сегодня армейский рукопашный бой набирает популярность в молодежной среде. В ходе соревнований наши спортсмены показали прекрасные результаты, сноровку и силу воли», - рассказал начальник кафедры физической подготовки полковник Бауржан Миров.



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Ключевые слова: Алматы, Вузы, Армия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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