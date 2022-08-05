5 Августа 2022 12:04

Лучших товаропроизводителей выбрали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане, после двухлетнего перерыва, связанного с коронавирусной инфекцией, прошел региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана». Заявки на участие подали около 80 компаний. В масштабном мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и первый заместитель председателя правления Нацпалаты предпринимателей РК «Атамекен» Максат Кикимов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Для поддержки предпринимателей Правительством принят ряд программ. Одним из таких них является региональная выставка-конкурс «Лучший товар Казахстана». Сегодняшнее проведение конкурса повысит новые казахстанские бренды за счет внедрения инвестиционных проектов и технологий. Закупая промышленные товары, мы поддерживаем отечественного товаропроизводителя и даем возможность создать новые рабочие места. Мы имеем возможность пополнить внутренний рынок республики по многим производимым в области видам продукции. Лауреаты регионального этапа представят нашу область на республиканском конкурсе», – сказал Умирзак Шукеев.

Важность выставки отметили первый заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Максат Кикимов и директор палаты предпринимателей Туркестанской области Тимур Накипбеков.

На выставке были представлены лучшие образцы товаров отечественного производства: изделия пищевой и легкой промышленности, перерабатывающей и строительной отрасли, промышленное оборудование. Специальная конкурсная комиссия выбирала победителей в трех номинациях: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения» и «Лучшие продовольственные товары».

Гости и участники не только познакомились с продукцией туркестанских производителей, но и приобрели ее. Различные продукты – мясо, молоко, хлеб и кондитерские изделия, товары народного потребления, изделия декоративно-прикладного искусства и многое другое - были представлены по сниженным ценам.

В итоге в номинации «Лучшие товары производственного назначения» победили АО «Кентауский трансформаторный завод«, ИП «Хабибулла-Ата», ТОО «ART Boilers». В номинации «Лучшие товары для населения» победили ИП «SEM BRAND», ПК «Арай», ТОО «Арыс минералды су», в номинации «Лучшие продовольственные товары» - ТОО «Борте милка», АТК «Хамит» и ТОО «Көрік».

Победители награждены благодарственными письмами и поощрительными призами. Дипломанты конкурса - эмблемой и дипломами республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана». Они получат право использовать эмблему конкурса в рекламных целях в течение четырех лет.

Конкурс в Туркестане показал, что в области хорошо развивается малое и среднее предпринимательство. Победители регионального отбора примут участие в республиканском конкурсе с участием Президента РК. Республиканский конкурс «Лучший товар Казахстана» планируется провести осенью в столице.