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    21:18, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Лучших ремесленников выбрали на фестивале Born Nomad в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане прошел форум и фестиваль ремесленников Born Nomad. Организаторами форума выступили Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и посольство США в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Цель фестиваля - поддержка инициативы женщин в сфере предпринимательства, сохранение культурного наследия путем продвижения традиционных ремесел на внешнем рынке и развитие творческой индустрии.

    В форуме Born Nomad приняли участие генеральный консул США в Алматы Кэролайн Сэвидж, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев, а также представители компаний, которые поддержали проект.

    Заместитель председателя правления НПП выразил уверенность, что форум и конкурс ремесленников будут способствовать повышению конкурентоспособности и популяризации казахстанских ремесленников.

    «Проект Born Nomad привлек внимание более 2000 ремесленников страны, в том числе более 400 начинающих мастеров. Как известно, 2021 год объявлен Годом креативной экономики. У нас есть уникальная возможность вывести национальное ремесленное предпринимательство на новый уровень. Особенно важно участие в этом проекте женщин. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку со стороны НПП «Атамекен», – сказал Олжас Ордабаев.

    «Проект Born Nomad предоставляет женщинам-предпринимателям всесторонние возможности. А это, в свою очередь, повысит имидж культурного наследия казахского народа на мировой арене. Меры поддержки женского предпринимательства являются одним из приоритетов политики Соединенных Штатов», – отметила генеральный консул.

    В ходе форума обсуждались вопросы поддержки ремесленников, креативной экономики, помощь со стороны государства, проекты, направленные на поддержку женщин-предпринимателей.

    Одна из сессий форума была посвящена обсуждению казахских национальных видов искусств и его места в глобальной креативной индустрии.

    На фестивале прошла ярмарка, где были представлены изделия мастеров, участников проекта Born Nomad.

    Отметим, что конкурс проходил в рамках масштабного проекта «Расширение возможностей ремесленника», возрастающую роль женщин в экономическом развитии страны и поддержке женщин-предпринимателей.

    В рамках форума победители национального конкурса Born Nomad были награждены в шести номинациях. В номинации «Дәстүр» победителем стала Мадина Ахметова (Шымкент). В номинации «Жаңашылдық номинациясы» отмечена Асель Мектепбаева, в номинации «Қолөнерші әйел» - Дамира Абикенова, в номинации «Жас талант» - Асель Мектепбаева, в номинации «Шығармашылық ынтымақтастық» - Балнур Ахметказиева (все четыре мастера из Нур-Султана). В номинации «3D қолөнер» была отмечена Айжан Тленбекова (Алматинская область). Обладательницей Гран-при стала Дамира Абикенова (Нур-Султан). Ей был вручен сертификат на миллион тенге.


    Теги:
    Культура Туркестанская область Общество
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