Лучших работников СМИ наградили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - 28 июня в честь Дня работников средств массовой информации в сакральном Туркестане состоялась церемония награждения лучших работников СМИ региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В мероприятии принял участие заместитель акима области Сакен Калкаманов, который поздравил присутствующих с профессиональным праздником.

«Искренне поздравляю всех представителей СМИ нашего региона с сегодняшним профессиональным праздником! Ваша профессия — одна из самых важных и востребованных в современном мире. Средства массовой информации играют огромную роль в жизни нашей страны и являются важнейшим элементом гражданского общества. Я с огромным уважением отношусь к вашей профессии. От всей души желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов и удачи во всех начинаниях», - сказал в своей поздравительной речи С.Калкаманов.

В мероприятии также приняли участие аким города Туркестана Нурбол Турашбеков, секретарь Туркестанского областного маслихата Кайрат Балабиев, первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan Бейсен Тажибаев, руководитель областного управления общественного развития Дамир Жунусов, а также представители средств массовой информации.

На торжественном собрании лучших работников наградили нагрудными знаками «Ақпарат саласының үздігі», грамотами и благодарственными письмами главы региона, благодарственными письмами заместителя акима области, почетными грамотами секретаря Туркестанского областного маслихата, благодарственными письмами первого заместителя председателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan, благодарственными письмами акима города Туркестан и почетной грамотой руководителя областного управления общественного развития.

Вместе с тем, в ходе мероприятия состоялось награждение победителей творческого конкурса «Түркістан БАҚ – 2021». Напомним, 28 июня – в честь Дня работников средств массовой информации областное управление общественного развития объявило традиционный творческий конкурс «Түркістан БАҚ – 2021». Конкурс проводился по 10 номинациям. Участники должны были предоставить материалы о Туркестанской области и достижениях страны за 30 лет Независимости. Всего в ходе конкурса было подано около 40 заявок, определены и награждены 10 победителей.