Лучших полицейских наградили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Туркестанской области генерал–майор полиции Кайрат Дальбеков наградил лучших сотрудников полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

По итогам года были награждены сотрудники, добросовестно исполняющие свои служебные обязанности и достигшие высоких показателей, а также внесшие вклад в процветание и развитие региона.

«В нашей отрасли трудятся смелые и отважные люди, которые обеспечивают спокойствие и безопасность наших граждан. Самоотверженность и мужество сотрудников органов внутренних дел всегда высоко оценивали. Сегодня мы отдаем дань уважения ряду наших полицейских, которые отличились хорошими результатами в течение года. Поздравляю вас! Желаю успехов в вашей нелегкой и опасной работе», - сказал генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков.

Кроме того, Указом Президента РК за плодотворную работу во время пандемии медалью «Халық алғыс» награждены руководитель медицинского отдела Малик Иватулы, инспектор управления МПС майор полиции Нурлан Тумабаев, инспектор службы батальона патрульной полиции старший лейтенант полиции Галымжан Жаксылыков.

Вместе с тем, в номинации «Лучший следователь» грамотой Департамента полиции Туркестанской области награжден майор полиции Бекзат Матенов, «Лучший криминалист» - майор полиции Фархат Баятаров, «Лучший оперуполномоченный» Ермек Шаким Ермек, «Лучший дознаватель» Алимжан Тасбауов, «Лучший инспектор службы патрульной полиции» старший лейтенант полиции Ерназар Суюндик.



