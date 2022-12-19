Лучших молодых спортсменов, врачей, учителей и волонтеров наградили в Алматинской области

19 Декабря 2022, 21:17

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония вручения молодежной премии акима Алматинской области «Зангар-2022» состоялась в Конаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премия акима региона присуждается впервые молодым людям в возрасте от 14 до 29 лет за достижение успехов в различных сферах.

По данным пресс-службы акимата Алматинской области обладателями премии стали:

лучший молодой государственный служащий - Сактаган Жарылкасын;

лучший молодой врач - Саид Ризайдинов;

лучший молодой учитель - Салтанат Суюндык;

лучший молодой спортсмен - Жибек Кулымбетова;

лучший молодой журналист - Меруерт Кыдырбайкызы;

лучший молодой предприниматель - Сымбат Омирбекова;

лучший студент - Каракат Жанпейс;

лучший волонтер - Гулим Жанаберген;

лучший молодой литератор - Айдана Бейсен;

лучший методист по делам молодежи - Жаксылык Ибраймбай.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев в своей речи отметил, что роль молодежи в развитии любого государства особая. По его словам, именно молодые люди выступают проводниками новых идей и преобразований.

«Молодежь нашей области – активная, разносторонняя, креативная и успешная. Наши молодые земляки своим трудом, тягой к знаниям и конкретными делами вносят свой вклад в укрепление нашего государства. Забота о молодежи, поддержка молодых людей является приоритетным направлением нашей работы», - сказал аким области.

фото : пресс-служба акимата области