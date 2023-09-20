Лучших молодых дирижеров выберут в Казахстане

В Алматы состоится республиканский конкурс дирижеров имени Нургисы Тлендиева с общим призовым фондом 4,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс будет проходить с 20 по 22 сентября в Казахском государственном филармонии имени Жамбыла при поддержке Министерства культуры и информации РК. Организаторы отмечают, что такое важное событие в культурной жизни страны объединяет талантливых дирижеров и дает молодым дарованиям возможность познакомиться с искусством и обменяться опытом.

«Основная цель конкурса – повышение профессионального мастерства талантливой молодежи, развитие казахского дирижерского искусства, выявление новых имен в этой области и повышение культурного имиджа Казахстана», - сообщил на пресс-конференции директор филармонии Акан Абдуалиев.

В конкурсе, который состоит из двух туров, примут участие 19 кандидатов из разных регионов страны в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе студенты высших учебных заведений в сфере культуры и искусства. Больше всего участников из Алматы - 8 человек. Они исполнят музыкальные композиции в сопровождении академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы».

Впервые республиканский конкурс был организован в 2004 году, далее он проводился один раз в два года. В 2020 году во время пандемии конкурс был в онлайн режиме, в этом году он вновь возобновляется в традиционном формате.

Акан Абдуалиев добавил, что с каждым годом интерес к мероприятию среди молодежи растет. К примеру, в этом году изъявили желание испытать свое мастерство 25 человек, из них были отобраны 19. По его словам, такого большого количества конкурсантов раньше в подобных конкурсах страны не было.

«Дело в том, что не каждый может стать профессиональным дирижером - эта такая сложная профессия. Дирижер должен разбираться в жанрах произведений, обладать навыками вокала и игры на разных музыкальных инструментах, следить за мимикой, жестом, движением рук, пальцев. Он руководит всем оркестром, направляет музыкантов и помогает им слаженно исполнять композиции, а это не легко. Вот по этим критериям будут определены победители», - заявил спикер.

В состав жюри конкурса вошли опытные дирижеры, заслуженные деятели Республики Казахстан, лауреаты различных премии - Айткали Жайымов, Петр Грибанов, Али Алпысбаев, Жалгасбек Бегендиков, Акан Абдуалиев, а председательствовать в жюри будет дочь Нургисы Тлендиева - Динара Тлендиева. Она дирижер академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы».

«Как вы знаете, мой отец был не только дирижером, но и домбристом, композитором, исполнителем. Он жил музыкой, всегда говорил о музыке, был строг по отношению к работе, музыке. В предыдущие годы этот конкурс проводился не только среди дирижеров, но и вокалистов. Я думаю, что в дальнейшем нам удастся добавить сюда и номинацию «композиция», таким образом объединить все в один общий конкурс», - сказала Динара Тлендиева.

Также организаторы в 2025 году планируют организовать масштабный международный конкурс в честь 100-летнего юбилея Нургисы Тлендиева.

По номинациям конкурса будут вручены Гран-при, 1, 2, 3 места, дипломы, а также отдельная диплом «За лучшее исполнение произведений Нургисы Тлендиева». Все призеры получат денежные призы от 250 тысяч тенге до 1,5 млн тенге.