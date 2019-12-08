Лучших кинорежиссеров выбрали на фестивале в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы обьявили победителей VIII международного фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Бастау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Впервые за всю историю фестиваля программа состояла не только из короткометражных фильмов (Bastau Shorts), но также из полнометражных дебютных картин (Bastau Debuts), куда вошли десять художественных кинолент стран Европы, ближнего и дальнего зарубежья.

Международное жюри конкурса дебютных полнометражных фильмов Bastau Debuts, в состав которого вошли российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Михаил Сегал (председатель), кинокритик Роберто Куэто (Испания), продюсер Денис Васлин (Нидерланды), актриса театра и кино Нелли Уварова (Россия), актер и продюсер Фархат Абдраимов (Казахстан) распределило награды следующим образом:

Гран-при за лучший фильм: «Передвинуть могилу» (режиссер Чон Сын-о, Южная Корея);

Приз за лучшую режиссуру: «Стон» (режиссер Доминик Сангма, Индия, Китай);

Специальный приз жюри: «Марьям» (режиссер Шарипа Уразбаева, Казахстан);

Приз за лучшую женскую роль:

«Стертая», актриса Юдита Франкович, режиссер Миха Маззини (Словения, Хорватия, Сербия);

«Девственницы», актриса Джой Ригер (режиссер Керен Бен Рафаэль, Израиль, Франция, Бельгия);

Особое упоминание жюри: «Все для моей матери» (режиссер Малгожата Имельска, Польша);

На участие в конкурсе короткометражных фильмов Bastau Shorts в этом году было подано рекордное число заявок - 360 из 44 стран мира, что говорит о его возросшем международном авторитете.

Победителей в этом конкурсе выбирал следующий состав международного жюри: режиссер, сценарист, кинопродюсер Гела Баблуани (Франция), актриса Рано Шодиева (Узбекистан), актер театра и кино Александр Пашков (Россия) и режиссер Шарипа Уразбаева (Казахстан). Призы в этом конкурсе были распределены следующим образом:

Приз за лучший короткометражный документальный фильм: «Голос провинции», режиссер Асель Сыдыкова (Кыргызстан);

Приз за лучший короткометражный анимационный фильм: «Драматическая концовка», режиссер Кериха Арнэ (Латвия);

Приз за лучший короткометражный игровой фильм: «Продавщица», режиссер Сречита Дас (Индия);

Специальный приз жюри: «С дипломом в аул», режиссер Самгар Рахим (Казахстан).

«Сюда прибыли лучшие режиссеры разных стран. Это отличное мероприятие для начинающих режиссеров, чтобы проявить себя. Я очень рад, что получил специальный приз. Я снимал фильм «С дипломом - в село». Меня очень волнует нынешняя ситуация в нашей стране. У нас есть такая программа, но мало, кто сейчас после окончания университета уезжает работать в аул. Вот я в своей картине пытаюсь раскрыть эту тему», - сказал молодой режиссер Самгар Рахим.

Представленные в конкурсе киноленты традиционно соревновались и за приз от студенческого жюри, которое в этом году возглавил обладатель Гран-при 7-го Международного кинофестиваля «Бастау» - режиссер Алишер Жадигеров.

Гран-при за лучший короткометражный фильм данное жюри присудило картине «Я спал, когда счастье проходило мимо», режиссер Лаура Тамошюнайте (Литва).

Специальный приз жюри: «Зайка», режиссер Мартинс Гаусиш (Латвия).

Стоит отметить, что в этом году на кинофестивале «Бастау» также была представлена новая программа мирового документального кино Bastau Docs, в рамках которой было показано 10 документальных фильмов из таких 10 стран, как Иран, Казахстан, Россия, Норвегия, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Армения, Польша, Беларусь.

В ходе церемонии награждения приз имени Ораза Абишева за лучший документальный фильм вручили участнику данной программы, режиссеру из Армении Арсену Аракеляну за документальную картину «Сквозь зеркало», а также участнику студенческого кино, режисеру Камилле Бердимуратовой (документальный фильм «Тақсыр»).

В завершение вечера президент МКФ «Бастау-2019» Сергей Азимов поблагодарил всех гостей и партнеров фестиваля и отметил, что в этом году киносмотр проходил под эгидой Года молодежи, объявленного Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Международный фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Бастау» является площадкой для укрепления международных связей, расширения профессиональных контактов, дискуссии творческой молодежи и опытных мастеров кинематографа.

В этом году фестиваль посетили президенты неигрового кино и ТВ, художественные руководители, режиссеры, заслуженные деятели искусств и другие.

В рамках фестиваля члены жюри и гости смотра провели мастер-классы, во время которых у студентов была возможность узнать много интересной и полезной информации о мире кино. Также состоялись премьеры фильма казахстанских режиссёров Адильхана Ержанова, участника конкурсной программы 35-го Варшавского международного кинофестиваля, и Багдата Мустафина.

Одним из ярких событий «Бастау» стало подписание меморандума по принятию новых членов в Международную ассоциацию киношкол. В этом году к ней присоединились еще три киношколы из России, Армении и Непала.

Кинофестиваль «Бастау» организован при поддержке Акимата города Алматы, компании Tanaris Production, Казахской национальной академии искусств им. Т. К. Жургенова, компании A Team, Университета «Туран» и киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова.







