Лучших боксеров Казахстана наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Награды лучшим боксерам и тренерам были вручены в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Звание лучшего боксера получил 21-летний Бекзад Нурдаулетов из Мангистауской области, который в этом году стал обладателем «золота» на чемпионате мира в Екатеринбурге. Заслуженный мастер спорта тренируется под руководством тренеров Марата Джакиева и Адиля Басыгараева.

Лучшая женщина-боксер по итогам 2019 года – карагандинка Милана Сафронова, призер чемпионата мира и чемпионата Азии.

Лучшим молодым боксером стал Сабырхан Махмуд, чемпион Азии среди молодежи 2019 года, а его личный тренер Ильяс Оралбек назван лучшим тренером молодежи.

















Лучшая девушка-боксер – Анель Сакыш, финалистка чемпионата Азии среди молодежи.

Лучшей федерацией бокса названа федерация Мангистауской области, а лучшим судьей – судья международной категории Гани Искаков из Алматинской области.

Фото: Данияр Майлыбаев