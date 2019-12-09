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Лучших боксеров Казахстана наградили в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Награды лучшим боксерам и тренерам были вручены в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Звание лучшего боксера получил 21-летний Бекзад Нурдаулетов из Мангистауской области, который в этом году стал обладателем «золота» на чемпионате мира в Екатеринбурге. Заслуженный мастер спорта тренируется под руководством тренеров Марата Джакиева и Адиля Басыгараева.
Лучшая женщина-боксер по итогам 2019 года – карагандинка Милана Сафронова, призер чемпионата мира и чемпионата Азии.
Лучшим молодым боксером стал Сабырхан Махмуд, чемпион Азии среди молодежи 2019 года, а его личный тренер Ильяс Оралбек назван лучшим тренером молодежи.
Лучшая девушка-боксер – Анель Сакыш, финалистка чемпионата Азии среди молодежи.
Лучшей федерацией бокса названа федерация Мангистауской области, а лучшим судьей – судья международной категории Гани Искаков из Алматинской области.
Фото: Данияр Майлыбаев
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