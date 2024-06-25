Лучшие теннисисты Казахстана поднялись в мировом рейтинге

Казахстанский теннисист Александр Недовесов улучшил свое положение в обновленном рейтинге ATP в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Недовесов отыграл одну позицию и теперь занимает 47-е место. На данный момент он является лучшим теннисистом Казахстана в парном разряде.

Также в «парах» поднялся Александр Бублик — первая ракетка Казахстана в одиночном разряде — он переместился на одиннадцать позиций вверх и занимает 133-е место. Что касается положения Бублика в одиночном разряде, то там он, напротив, потерял шесть позиций и опустился на 23-е место.

Также в парном разряде у Казахстана поднялись Алексей Нестеров — 556-е место (+5), Тимофей Скатов — 868-е место (+1), Александр Шевченко — 879-е место (+1), Ростислав Гальфингер — 1588-е место (+5), Тимур Мауленов — 1709-е место (+11), Павел Петров — 2114-е место (+1) и Ерасыл Ердилда — 2444-е место (+2).