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    14:00, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Лучшие теннисисты Казахстана поднялись в мировом рейтинге

    Александр Бублик
    Фото: Sports.kz

    Казахстанский теннисист Александр Недовесов улучшил свое положение в обновленном рейтинге ATP в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Недовесов отыграл одну позицию и теперь занимает 47-е место. На данный момент он является лучшим теннисистом Казахстана в парном разряде.

    Также в «парах» поднялся Александр Бублик — первая ракетка Казахстана в одиночном разряде — он переместился на одиннадцать позиций вверх и занимает 133-е место. Что касается положения Бублика в одиночном разряде, то там он, напротив, потерял шесть позиций и опустился на 23-е место.

    Также в парном разряде у Казахстана поднялись Алексей Нестеров — 556-е место (+5), Тимофей Скатов — 868-е место (+1), Александр Шевченко — 879-е место (+1), Ростислав Гальфингер — 1588-е место (+5), Тимур Мауленов — 1709-е место (+11), Павел Петров — 2114-е место (+1) и Ерасыл Ердилда — 2444-е место (+2).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Рейтинг Александр Недовесов Бублик Александр Теннис Тимофей Скатов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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