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Лучшие социальные проекты выбрали в Туркестанской области

27 Декабря 2019, 01:30
Лучшие социальные проекты выбрали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области прошла ярмарка лучших социальных проектов. Для участия в ней было подано около 20 проектов. Решением комиссии на реализацию 11 проектов выделены малые гранты на 2,1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций области.

Среди проектов, признанных лучшими, есть направленные на защиту экологии, духовно-культурное развитие и развитие волонтерской деятельности, работу с молодежью, гражданами с ограниченными возможностями.

Церемония награждения прошла в недавно открывшемся доме поддержки гражданских инициатив. Основная часть мероприятия была посвящена годовому отчету ОЮЛ «Гражданский альянс Туркестанской области».

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Заместитель акима области Сакен Калкаманов, выступивший с приветственным словом, выразил надежду, что данный объект в скором времени станет общим домом для представителей гражданского сектора.

«Со следующего года рассматриваем возможность реализации долгосрочных проектов, то есть рассчитанных на 2-3 года. Это проекты, затрагивающие такие сферы, как экология, молодежь, волонтерская деятельность», - сказал заместитель акима области.

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Президент ОЮЛ «Гражданский альянс Туркестанской области» Шарипбек Жамалбек проинформировал собравшихся об итогах работы за 2019 год и обозначил задачи на следующий год.

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Победителям ярмарки лучших социальных проектов вручили денежные подарки.

Нужно отметить, на сегодня, согласно данным Туркестанского областного департамента юстиции, в области зарегистрировано 181 общественное объединение. В регионе зарегистрированы и действуют филиалы 6 политических партий.

Туркестанская область   Социальная поддержка   Акимат   НПО   Общество  
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