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    20:01, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Лучшие работы отобрали на Госпремии РК в области науки и техники и гуманитарных наук

    Сегодня состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий 2025 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Лучшие работы отобрали на Госпремии РК в области науки и техники и гуманитарных наук
    Фото: Акорда

    Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий 2025 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы.

    Члены Комиссии заслушали информацию министра науки и высшего образования Саясата Нурбека о работах, поступивших на соискание Государственных премий, и результатах государственной научно-технической экспертизы.

    По итогам заседания Комиссии определен список работ, прошедших предварительный отбор на соискание Государственных премий Республики Казахстан 2025 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы.

    Лучшие работы отобрали на Госпремии РК в области науки и техники и гуманитарных наук
    Фото: Акорда

    Список работ, прошедших в следующий этап отбора, будет опубликован в средствах массовой информации.

    Ранее сообщалось, кому присудили госпремию в области литературы и искусства имени Абая.

    Теги:
    Наука Госсоветник РК Премия Ерлан Карин
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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