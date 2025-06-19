Лучшие работы отобрали на Госпремии РК в области науки и техники и гуманитарных наук

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий 2025 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы.

Члены Комиссии заслушали информацию министра науки и высшего образования Саясата Нурбека о работах, поступивших на соискание Государственных премий, и результатах государственной научно-технической экспертизы.

По итогам заседания Комиссии определен список работ, прошедших предварительный отбор на соискание Государственных премий Республики Казахстан 2025 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы.

Фото: Акорда

Список работ, прошедших в следующий этап отбора, будет опубликован в средствах массовой информации.

Ранее сообщалось, кому присудили госпремию в области литературы и искусства имени Абая.