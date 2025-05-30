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    19:00, 29 Май 2025 | GMT +5

    Лучшие молодые айтишники соревнуются в Павлодаре

    Акимат Павлодарской области совместно с Министерствами просвещения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в рамках Года рабочих профессий проводит республиканский Хакатон «Innovation» с участием молодых рабочих, студентов, выпускников колледжей, передает агентство Kazinform. 

    Лучшие молодые айтишники страны собрались в Павлодаре
    Фото: facebook.com/pbk.kz

    Хакатон продлится до 30 мая 2025 года в Павлодарской области:

    • 30 мая с 10.00 - 13.00 часов, закрытие в 16.00 часов. 

    Мероприятие проходит на базе Колледжа информационных технологий по адресу, улица Лермонтова, 93. 

    В Хакатоне принимают участие студенты и выпускники колледжей из 20 городов республиканского значения и областей страны. Около 100 участников (25 команд) - молодые рабочие, студенты и выпускники колледжей – работают на базе IT-хаба павлодарского Колледжа информационных технологий, лаборатории которого оснащены самым современным оборудованием. Их задача - за сутки показать все свои знания и навыки, разработав практически готовый IT-продукт – от идеи и дизайна до исходного кода и презентации.

    В жюри - представители Минпросвещения, Минцифры, международного технопарка «Астана Хаб», высших учебных заведений и IT компаний.

    Призовой фонд составляет 3 миллиона тенге. 

    По дополнительным вопросам можно обратиться к руководителю центра информационных технологий управления образования Павлодарской области Утюбаеву Елнару Шунановичу (+7 747 281 3184).

    Ранее сообщалось, что Минпросвещения запускает пилотный проект, который позволяет старшеклассникам получить рабочую квалификацию уже в школе. 

    Теги:
    Колледжи Рабочие профессии Год рабочих профессий Выпускники Молодежь Павлодарская область
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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