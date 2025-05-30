Лучшие молодые айтишники соревнуются в Павлодаре

Хакатон продлится до 30 мая 2025 года в Павлодарской области:

30 мая с 10.00 - 13.00 часов, закрытие в 16.00 часов.

Мероприятие проходит на базе Колледжа информационных технологий по адресу, улица Лермонтова, 93.

В Хакатоне принимают участие студенты и выпускники колледжей из 20 городов республиканского значения и областей страны. Около 100 участников (25 команд) - молодые рабочие, студенты и выпускники колледжей – работают на базе IT-хаба павлодарского Колледжа информационных технологий, лаборатории которого оснащены самым современным оборудованием. Их задача - за сутки показать все свои знания и навыки, разработав практически готовый IT-продукт – от идеи и дизайна до исходного кода и презентации.

В жюри - представители Минпросвещения, Минцифры, международного технопарка «Астана Хаб», высших учебных заведений и IT компаний.

Призовой фонд составляет 3 миллиона тенге.

По дополнительным вопросам можно обратиться к руководителю центра информационных технологий управления образования Павлодарской области Утюбаеву Елнару Шунановичу (+7 747 281 3184).

Ранее сообщалось, что Минпросвещения запускает пилотный проект, который позволяет старшеклассникам получить рабочую квалификацию уже в школе.