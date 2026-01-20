Лучшие международные практики ЮНЕСКО в сфере ИИ внедряются в Казахстане

Как отметили в министерстве, данный проект ЮНЕСКО направлен на проведение всестороннего анализа национальной экосистемы искусственного интеллекта. Оценка охватывает ключевые измерения развития ИИ в Казахстане, включая правовую и нормативную базы, а также социальные и гуманитарные, экономические, научно-образовательные и технологические аспекты.

Особый акцент в рамках проекта делается на обеспечение эффективного межсекторального и межведомственного взаимодействия как важнейшего условия формирования сбалансированной и инклюзивной политики в сфере искусственного интеллекта.

На сегодняшний день сформирована Национальная рабочая группа заинтересованных сторон (National Stakeholder Team) по реализации Методологии оценки национальной готовности ЮНЕСКО (Readiness Assessment Methodology, RAM). В её состав вошли представители министерств искусственного интеллекта и цифрового развития, науки и высшего образования, культуры и информации, финансов, труда и социальной защиты населения, а также Национальной академии наук РК, НПП «Атамекен», Astana IT University, «Ozim Academy», Ассоциации по развитию ИИ в Казахстане, НКО «Technowomen», Регионального бюро ЮНЕСКО, Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, а также организаций гражданского общества, которые будут непосредственно вовлечены в реализацию проекта.

По итогам исследования будут выработаны практические рекомендации, направленные на формирование в Казахстане человекоцентричной экосистемы ИИ.

Реализация данного проекта ЮНЕСКО является значимым шагом в реализации стратегического курса Казахстана на развитие искусственного интеллекта, основанного на международном сотрудничестве и соблюдении универсальных ценностей, прав и свобод человека.

Напомним, 2026 объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Одновременно страна возглавила ЕАЭС, предложив остальным объединить усилия в этой сфере. Инициативы поддержаны конкретными шагами: создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, принят Закон «Об искусственном интеллекте», запущены национальные суперкомпьютерные мощности. Как цифровая трансформация меняет мир, и какое место в ней занимает Казахстан — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.