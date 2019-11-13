Лучшие хиты мировых мюзиклов исполнили молодые артисты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лучшие хиты мировых мюзиклов в исполнении талантливой молодежи страны прозвучали на фестивале «ЖасSTAR» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международный фестиваль, слоган которого «Десятилетие новых имен», организован Фондом Первого Президента РК – Елбасы и состоялся во Дворце Республики. Поддержку масштабному проекту оказал акимат Алматы.

В этом году инициатива, направленная на всестороннее развитие молодых казахстанцев в сфере искусства и культуры, отметила свое десятилетие.





«Сегодня юбилей, нам 10 лет. Это очень круто. Мы шли к этому долго. Когда-то мы начинали с маленьких сцен, с камерных залов больших вузов. А сегодня мы на главной сцене прекрасного, культурного города. За 10 лет огромное количество молодых артистов проделало новый путь, новые свершения, те, которые когда-то были студентами, сегодня - мировые звезды. Поэтому впереди много планов и идей», - отметила заместитель председателя совета по культуре Фонда Первого Президента Гаухар Тасбергенова.





Фестиваль этого года представлял собой концерт-мюзикл в формате «Broadway musical shows». Участники проекта разных лет, а также лучшие представители творческой молодежи страны на сцене главного концертного зала Алматы исполнили лучшие хиты из таких мировых мюзиклов, как: «Величайший шоумен», «Красавица и чудовище», «Ромео и Джульетта», «Chicago», «Достар серті», «Ла-ла ленд», «Mamma mia» и др.





На торжественном открытии фестиваля с поздравительной речью выступили заместитель акима города Ержан Бабакумаров и заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК - Елбасы Игорь Рогов. А также поздравительное письмо организаторам направила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

«Дорогие друзья! Сегодня мы будем свидетелями уникального шоу звезд, которые зажглись благодаря поддержке Фонда Первого Президента и благодаря той политике, которая проводится в нашей стране. Я хочу пожелать успехов молодым талантам», - сказал Е. Бабакумаров.

В организации и проведении концерта также были задействованы молодые дизайнеры, сценографы, декораторы, хореографы, режиссеры-постановщики и многие другие. Изюминкой вечера стала выступление известных артистов Нагимы Ескалиевой, Айгуль Бабаевой и Айжан Нурмагамбетовой, которые исполнили одну композицию вместе с молодыми участниками.

«Очень рада быть частью этого концерта. Это что-то новое у нас в Казахстане. Здесь задействовано очень много людей из разных сфер искусства. Радует, что мы можем показать свое творчество людям, и надеюсь, что все остались довольны», - поделилась впечатлением одна из участниц фестиваля Аида Рахимжанова.





Как заявили организаторы, ежегодно в программе фестиваля проходят творческие встречи, мастер-классы, лекции, тренинги и семинары от признанных деятелей культуры из разных стран для молодых специалистов и студентов творческих учебных заведений Казахстана.

За это время на «ЖасSTAR» побывали сценарист и кинорежиссер Егор Кончаловский, музыкант и продюсер Байгали Серкебаев, дирижер Национального оркестра Парижской Оперы Филипп Юи, известный художник-стилист М. Ламин, первая скрипка, солист оркестра «Виртуозы Москвы» Алексей Лундин и другие.

Главная цель культурно-образовательного проекта Фонда Елбасы — содействие развитию культуры среди молодежи, а также оказание помощи молодым и талантливым деятелям искусства в их творческом и профессиональном росте.





«Для нашей одаренной и перспективной молодежи фестиваль «ЖасSTAR» — это старт для творческого развития. Знания и навыки, которые они получают в рамках проекта, способствуют развитию их конкурентоспособности и лидерских качеств. Каждый год мы тщательно работаем над концепцией и контентом мероприятия. Наш главный ориентир в этом – быть полезными с практической точки зрения для всех участников проекта. Ведь умения и опыт, приобретаемые здесь, помогают талантливой молодежи побеждать в международных конкурсах, участвовать в зарубежных фестивалях и представлять национальную культуру на достойном уровне», - сказал директор представительства Фонда в Алматы Сергей Тохтаров.

Фестиваль «ЖасSTAR» за 10 лет стал центром притяжения креативной молодежи со всей страны и ярким брендом Фонда Первого Президента РК – Елбасы.



