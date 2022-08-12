12 Августа 2022 20:30

Лучшие фильмы – Тим Бертон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Культовый американский кинорежиссер, аниматор, продюсер, сценарист и писатель Тим Бертон признан одним из величайших режиссеров всех времен по мнению Entertainment Weekly. Корреспондент МИА «Казинформ» составил список лучших фильмов мастера.

Тим Бертон родился в 1958 году, свою карьеру начал в качестве художника-мультипликатора на киностудии Уолта Диснея. В списке величайших режиссеров он самый молодой. Тим Бертон работает в стиле арт-мейнстрима - это соединение артхаусного кинематографа и мейнстрима. В основном это неформатное и непохожее на остальные фильмы кино.

В его, казалось бы, на первый взгляд мрачных фильмах, зрители отмечают особую эстетику и тонкий, хоть и черный, юмор.

Неудивительно, ведь главным образом, которым вдохновлялся режиссер был Франкенштейн из фильма 1931 года. Чаще всего Тим Бертон снимал в своих картинах Джонни Деппа. По мнению режиссера, он идеально подходил на его роли с вечно бледными и грустными лицами. Именно Тиму Бертону, по признанию самого актера, Джонни Депп обязан своей карьерой. Несмотря на единый стиль бертонского кино, каждый герой Деппа разноплановый. Тим Бертон раскрыл многогранность его таланта в своих работах.

Другая актриса, которая также часто снималась в фильмах мэтра – Хелена Бонэм Картер, с которой режиссера связывали романтические отношения, во время которых он проявил свою неординарность даже в жизни, соединив свой дом и дом своей возлюбленной, стоящих по соседству посредством подземного туннеля. Хелена Бонэм Картер позже стала женой Тима Бертона. У пары родились сын Билли Реймонд Бертон и дочь Нелл Бертон.

Лучшие фильмы Тима Бертона.

Битлджюс (1988)

На момент создания картины режиссеру было всего 30 лет, он еще не набрался кинематографического опыта, поэтому «мультяшность» присутствует почти в каждом кадре. Тем не менее, этот фильм уже тогда был создан в неповторимой стилистике, которая стала характерна только для фильмов Бертона.

Несмотря на мрачный сценарий о призраках людей, чьи души не смогли найти покоя на небесах, фильм получился очень веселым. Сюжет оригинален и необычен.

Пара «непрофессиональных» привидений, когда их добрую Новую Англию наводнят снобы из Нью-Йорка, нанимают частного «биоэкзорциста», чтобы изгнать пришельцев. Результат превзойдет все ожидания! Фильм смотрится очень свежо и современно, несмотря на то, что он вышел более 30 лет назад. Фильм получил «Оскар» за грим и собрал больше $73 млн при бюджете $15 млн.

Эта картина получила сиквел «Битлджюс 2» в 2022, премьера которого состоялась 4 июля. В фильме снялись те же актеры, что и в первом - Майкл Китон и Вайнона Райдер.

«Эдвард руки-ножницы» (1990)

Готическая сказка впервые объединившая Тима Бертона и Джонни Деппа. Герой Деппа – сотворенное одиноким ученым человеческое существо. У этого молодого человека не хватает рук, вместо них у него нечто вроде ножниц и он вынужден жить в заброшенном доме в полном одиночестве. Однажды его обнаруживает женщина-коммивояжер и берет к себе жить. В новом доме Эдвард пытается социализироваться: подружиться с младшим сыном своей новой «мамы» и с ее прекрасной дочерью (юная Вайнона Райдер). Нежный монстр влюбляется в девушку, а девушка влюбляется в монстра.

Игра глаз Деппа из-за ограниченности движений рук – ножниц заставляет угадывать эмоции героя, что сделало картину проникновенной.

«Кошмар перед рождеством» (1993)

Кукольная анимация, которая стала классикой готической сказки. «Кошмар перед Рождеством» — фирменный бертоновский фильм, где монстры и мертвецы живее и обаятельнее обыкновенных людей.

В царстве Хэллоуин, царстве страхов и кошмаров, живут мертвецы, уродцы, чудовища во главе с царем ужасов Джеком Скеллингтоном. Джек - утонченный молодой скелет с манерами английского лорда. Под рождество Джек случайно попадает в город Рождества, где узнает, что где-то есть радость, добро и веселье. Ему страшно захотелось испытать это чувство — дарить людям счастье — и он похитил Санта Клауса и занял его место.

Критики отмечали, что несмотря на год выпуска картины, визуальная составляющая смотрится, как современная. Атмосфера фильма, как и полагается для Хэллоуина, мрачна, но все персонажи очень колоритны. Кстати, черты главной героини угадываются в последующей сказке Тима Бертона «Труп невесты».

«Сонная лощина» (1999)

Настоящий фильм ужасов. Ее называли самой эффектной из картин режиссера и единственной страшной.

Нью-Йорк, 1799 год. Молодого констебля Икабода Крэйна отправляют в местечко Сонная лощина для расследования загадочных убийств. Все жертвы, как сообщает местное население, погибают от меча всадника без головы.

Все они обезглавлены, а головы исчезли. Крэйн убеждается, что это не легенда, а страшная правда. Становится очевидно, что убийца приходит с того света, что в преступлениях замешаны ведьмы и иная нечисть. Всадника нельзя убить пулей, всех смельчаков он побеждает в схватках. Но каковы мотивы злодеяний?

Герою фильма, который не верит в потусторонние силы и объясняет все научным путем, приходится разуверится в своей теории и помочь призраку всадника без головы обрести свою голову и восстановить справедливость.

Эта картина служит ярким доказательством того, что Бертон в своих фильмах работает на энергии, которая возникает, когда герой находит силы сказать: «Нет!» мнению толпы, чтобы отстоять то, что для него важно.

«Труп невесты» (2005)

Несмотря на то, что «Кошмар перед рождеством» и «Труп невесты» разделяет 12 лет, маэстро остается верным своему непревзойденному стилю.

Действие развивается в европейской деревушке XIX века. Главного героя – молодого человека Виктора – силы тьмы утаскивают в преисподнюю и женят там на таинственном трупе невесты, в то время как его настоящая невеста Виктория ожидает своего жениха в мире живых. Несмотря на то, что проживание в Царстве мертвых оказывается намного интересней, чем его привычный викторианский образ жизни, Виктор понимает, что свою единственную любовь он не променяет ни на что и ни в одном из альтернативных миров. Картина снова о восстановлении справедливости и обретении покоя главной героини, которая сумела расставить все на свои места и вернуть жениха живой невесте.

Главных героев озвучивали Джонни Депп и Хелена Бонэм Картер. Неудивительно, что и внешнее сходство главного героя с Джонни Деппом почти бесспорно.

«Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

В этой работе Джонни Депп раскрылся с неожиданной стороны для зрителя. Критики отметили необычайный талант актера мастерски перевоплощаться из мрачных героев во владельца шоколадной фабрики Вилли Вонка – красочного королевства сладостей, в котором текут реки молочного шоколада, а деревья, мосты и трава сделаны из сахара и леденцов. Мечта любого ребенка, которую Вилли сумел воплотить в жизнь после трудного детства.

Эксцентричный владелец фабрики решил в кое-то веки повеселиться от души, а заодно выполнить одно свое заветное желание. Для достижения этих целей он решил организовать конкурс в своем королевстве. Участников конкурса было решено подобрать с помощью слепой лотереи. Счастливый билет вытянули пять детей из разных семей. Кто же пройдет все испытания, победив соблазны и пороки, а кто сойдет с дистанции? Ответ знает владелец фабрики и хочет доказать свою правоту миру.

Вилли Вонка - это смесь различных эмоций, очень противоречивый и необыкновенный образ. Ребенок с признаками злобного тирана или черный клоун, решивший поиграть жизнями людей. Все переплетено. Нет никакой однозначности, уверенности и это здорово, потому что именно такие образы запоминаются, именно к таким образам хочется возвращаться снова и снова. Пересматривать кино только лишь для того, чтобы понять очередную нотку и постараться дальше расшифровать всю симфонию чувств таинственного мастера с душой ребенка.

Суини Тодд (2007)

Выход картины стал очередным событием в кинематографе. Фильм редчайшего жанра - триллер в стиле мюзикла.

Когда-то в Лондоне жил молодой и наивный брадобрей Бенджамин Баркер. Он был женат на прелестной женщине по имени Люси, которая родила ему такую же прелестную дочку. На его беду, красоту его жены также оценил сластолюбивый судья Терпин и отправил Бенджамина Баркера на пожизненную каторгу, чтобы без помех подступиться к его жене.

15 лет спустя Баркер бежал с каторги и под именем Суини Тодда добрался до Лондона. Он поклялся страшно отомстить своим обидчикам — судье Терпину и приставу Бэмфорду, который помогал судье в его недостойных делах. По совету соседки, он вернулся к своему прежнему ремеслу и снова стал парикмахером в надежде когда-нибудь заполучить к себе в заведение судью и прикончить его.

«Алиса в стране чудес» (2010)

Своевольная девушка попадает в мир, где все перевернуто с ног на голову. Льюис Кэрролл в интерпретации Тима Бертона – это нужно увидеть.

Интерпретация «Алисы» Бертоном – была вопросом времени. Мастер, способный создать неожиданно звучащую и неповторимо атмосферную сказку из всего должен был добраться до шедевра абсурда и неограниченной фантазии XIX века, продолжающего жить и по сей день – «Алисы в стране чудес». Фильм рекламировали, обсуждали, было важно, что снимает не кто-нибудь, а самый настоящий маг кино, самобытный и неожиданный Бертон.

Джонни Депп пошутил в одном из интервью, что мог бы сыграть все роли в этом фильме. Однако впоследствии его выбрали на роль Сумасшедшего Шляпника, который не так уж и безумен. А червовую королеву сыграла Хелена Бонэм Картер, образ которой будет теперь наверняка появляться в голове при прочтении книги.

Картинка и звук работы погружает зрителя в сказку так глубоко, что думать о чем-то земном уже не получается. Потрясающе наполненные кадры, внимание к деталям и соответствующее звуковое сопровождение создают живой мир.

Секрет Тима Бертона в энергетике его работ. Она невероятно сильна, она втягивает в новый, увлекательный мир, полный великолепных персонажей и удивительных историй. Несмотря на частую мрачность атмосферы его кино, мастер умеет раскрыть обаяние каждого из своих персонажей, к которому люди проникаются симпатией и пониманием. Его тонкий юмор в деталях и диалогах делает мир мертвецов и призраков не таким уж и страшным. Свою роль играет и музыкальное сопровождение. Композиции фильмов Бертона признаны эталоном готического саундтрэка. И, наконец, в каждой работе есть мораль. Тем и прекрасен стиль Бертона, ведь это способ донести ее до своего зрителя ненавязчиво и тонко. Каждая из его работ служит доказательством его простой гениальности и огромного таланта.

Фото: pbs.twimg.com