Лучшие дворы определили в Алматы

В Алматы подвели итоги конкурса на звание лучшего дворника, двора и палисадника, передает корреспондент агентства Kazinform.

В рамках кампании «Алматы – наш общий дом» во всех районах города определили «Лучший двор, лучший палисадник, лучший работник коммунальной службы». За счет спонсорской помощи все призеры конкурса получили ценные подарки или денежные сертификаты.

Алатауский район

• «Лучший двор»: микрорайон Нуркент, д. 34.

• «Лучший палисадник»: улица Айналмалы, д. 5.

• «Лучший сотрудник коммунальной службы»: дворник ТОО «Самгау групп» - Имамдун Самиев.

Алмалинский район

• «Лучший двор»: проспект Абая, д.107/5.

• «Лучший палисадник»: улица Толе би, д.206.

• «Лучший сотрудник коммунальной службы»: Абсаттаров Галымжан.

Ауэзовский район

• «Лучший двор»: микрорайон 9, д. 3, ОСИ «Медработник».

• «Лучший палисадник»: микрорайон 3, дома 34, 35.

• «Лучший сотрудник коммунальной службы»: ТОО «Зере Капитал» - Бакыт Бейсенбаев.

Бостандыкский район

• «Лучший двор»: проспект Сейфуллина, д. 546.

• «Лучший палисадник»: улица Радостовца, д. 191.

• «Лучший сотрудник коммунальной службы»: начальник РЭС-5 АО «АЖК» - Оркен Рамазанов.

Жетысуский район

• «Лучший двор»: улица Ратушного, дом 100 – ПКСК «Розовая».

• «Лучший палисадник»: микрорайон Айнабулак-3, д. 35.

• «Лучший сотрудник коммунальной службы»: дворник ТОО «Виса Трейд» - Раикуль Акпасова.

Медеуский район

• «Лучший двор»: ЖК «Восточный парк».

• «Лучший палисадник»: микрорайон Самал-1, д. 32.

• «Лучший сотрудник коммунальной службы»: сотрудник КСК «Тазалык» - Малик Копекбаев.

Наурызбайский район

• «Лучший двор»: микрорайон Алма сити 5/2, 6/64 к2 - блок 25.

• «Лучший палисадник»: микрорайон Алем Сити, микрорайон Шугыла 340/3, к12.

• «Лучший сотрудник коммунальной службы»: Жумахан Жакыпбаев (ТОО «DISAL Group» - производит уборку по адресу ЖК «Шугыла сити»).

Турксибский район

• «Лучший двор»: улица Монтажная, 15.

• «Лучший палисадник»: улица Волочаевская, 377 г.

• «Лучший сотрудник коммунальной службы»: газосварщик аварийной службы - Тасболат Оспанкулов.

В акимате отметили, что конкурс проводился с 10 апреля по 7 мая. Он направлен на развитие инициатив жителей по улучшению содержания, благоустройства и озеленения территории города. В нем принимали участие все жители города и руководители учреждений (организаций, предприятий).