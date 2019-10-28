Лучшие беркутчи Казахстана состязались на турнире в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «Рухани жаңғыру» в Жамбылской области состоялся республиканский турнир среди кусбеги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как подчеркнули в управлении физической культуры и спорта акимата Жамбылской области, выступившем организатором этих соревнований, мероприятие организовано в рамках программной статьи Елбасы Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи».

С 24 по 27 октября на ипподроме села Бектобе Жамбылского района, близ Тараза, в республиканском турнире «пятиборье» приняли участие 25 спортсменов, объединенных в 7 команд.

По итогам турнира определились победители и призеры пятиборья.

В личном первенстве победителем по охоте с беркутом стал спортсмен из Жамбылской области Жалгасулы Серикболсын, по охоте с соколом-балобаном - Шалипов Медет из Алматинской области, по охоте с ястребом - Толемырза Пан и с собаками породы тазы - Багдат Кеуенов (оба из Туркестанской области).

В числе призеров - спортсмены Жамбылской, Туркестанской, Алматинской и Атырауской областей.

В общекомандном зачете по итогам состязаний первое место завоевали спортсмены Жамбылской области, на втором – туркестанцы и на третьем – алматинцы.

По словам руководителя управления спорта акимата Жамбылской области Нурбола Жунисбекова, в регионе большую популярность набирает национальная охота с ловчими птицами.





«Исторически беркутчи всегда пользовались большим уважением, - рассказал он. – А сегодня охота с беркутом носит уже не промысловый характер, а стала захватывающим спортивным зрелищем. В состязаниях беркутчи демонстрируют навыки обучения птицы, умение управлять своим питомцем, показывают слаженную работу во время охоты. Искусство охоты и воспитания ловчей птицы передается из поколения в поколение. Это необходимо пропагандировать как наше национальное наследие. Жамбылские охотники известны в стране благодаря стабильным успехам на республиканских состязаниях. В Жамбылской области имеется спортивная секция по обучению кусбеги в детско-юношеской спортивной школе села Аса Жамбылского района».



