    14:52, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Лучшая волейбольная команда Казахстана стартует на клубном чемпионате мира

    В Бразилии с 9 по 14 декабря состоится клубный чемпионат мира по волейболу среди женщин. Казахстан и весь азиатский регион на престижном всемирном турнире представит казахстанская команда «Жетысу», передает Kazinform.

    о
    Фото: ЖВК «Жетысу»

    По итогам жеребьевки «Жетысу» попал в группу А, где сыграет 9 декабря с клубными вице-чемпионками Европы итальянской командой «Скандиччи», 10 декабря — с вице-чемпионками клубного первенства Южной Америки перунанской командой «Альянса», а 12 декабря с хозяйками турнира бразильянками из команды «Озаску».

    По итогам группового раунда команды, занявшие первые 2 места, продолжат соревноваться за награды, а занявшие 3 и 4 места отправятся домой.

    Параллельно в группе В сыграют клубные чемпионы Европы (итальянский «Конельяно»), Южной Америки (бразильский «Прая»), Африки (египетский «Замалек») и Северной Америки («Орландо» из США). Из этой группы также продолжат борьбу только 2 лучшие команды.

    Отметим, что талдыкорганский «Жетысу» — дебютант клубного чемпионата мира среди женщин. На текущий момент волейболистки «Жетысу» являются чемпионкам Казахстана и клубными чемпионками Азии.

    Ранее Казахстан на клубном чемпионате мира среди женщин представляли «Алтай» (Усть-Каменогорск) в 2021 году и «Куаныш» (Петропавловск) в 2022 году. 

    Спорт спортсмены Казахстана Чемпион мира
