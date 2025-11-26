Лучшая волейбольная команда Казахстана стартует на клубном чемпионате мира

По итогам жеребьевки «Жетысу» попал в группу А, где сыграет 9 декабря с клубными вице-чемпионками Европы итальянской командой «Скандиччи», 10 декабря — с вице-чемпионками клубного первенства Южной Америки перунанской командой «Альянса», а 12 декабря с хозяйками турнира бразильянками из команды «Озаску».

По итогам группового раунда команды, занявшие первые 2 места, продолжат соревноваться за награды, а занявшие 3 и 4 места отправятся домой.

Параллельно в группе В сыграют клубные чемпионы Европы (итальянский «Конельяно»), Южной Америки (бразильский «Прая»), Африки (египетский «Замалек») и Северной Америки («Орландо» из США). Из этой группы также продолжат борьбу только 2 лучшие команды.

Отметим, что талдыкорганский «Жетысу» — дебютант клубного чемпионата мира среди женщин. На текущий момент волейболистки «Жетысу» являются чемпионкам Казахстана и клубными чемпионками Азии.

Ранее Казахстан на клубном чемпионате мира среди женщин представляли «Алтай» (Усть-Каменогорск) в 2021 году и «Куаныш» (Петропавловск) в 2022 году.