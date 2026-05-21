LRT свяжет Алатау с двумя городами Казахстана

В Правительстве пока не планируют продлевать метро Алматы до города Алатау. Вместо этого в Генплане предусмотрели легкорельсовый транспорт, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом в ходе пресс-конференции по реализации поручений Президента по проекту Alatau City сообщил вице-премьер Канат Бозумбаев.

— Я думаю, пока преждевременно об этом говорить. Население Alatau City чуть более 50 000 человек официально. Метро пока туда нет смысла строить. Сейчас в соответствии с Генеральным планом там будет ЛРТ между Алматы, Алатау и Конаевым. И мы сейчас рассматриваем, чтобы был ЛРТ, поезд на воздушной подушке и так далее. Работаем сейчас с лучшими специалистами мира, — сообщил вице-премьер.

По его словам, Правительство выберет самое недорогое и оптимальное решение для транспортной развязки между городами.

Вместе с этим власти не ожидают транспортного коллапса в связи с большим притоком жителей.

— Subana Jurong сделала генеральный план, это компания, которая развивала Сингапур и очень многие другие страны. Сейчас мастер-планом, урбанистикой, транспортными развязками будет заниматься очень сильная компания, уточнять Генеральный план. И там все ошибки, которые в других инвестиционных проектах, мы тоже учтем. Этот негативный опыт всегда нужно учитывать. И мы не думаем, что будет транспортный коллапс, — пояснил он.

Напомним, в 2025 году сообщалось, что в Алматы рассматривают возможность продления линии метро за пределы города — в сторону города Алатау.