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    19:50, 10 Август 2023 | GMT +6

    LRT будет беспилотным

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Управлять LRT будет удаленый оператор. Об этом сообщил глава ТОО City Transportation Systems Гани Тажиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В качестве подвижного состава предусмотрена модель «Тритон». Мощность – 115 квт, максимальная вместимость 652 человека. Максимальная скорость – 80 км/ч. Составы полностью автоматизированы и являются беспилотными. То есть, удаленным управлением оператором. Пассажиропоток предполагаем на уровне 25 тысяч человек с дальнейшим его увеличением», - сказал на заседании маслихата Гани Тажиев.

    Ранее сообщалось, что запуск LRT перенесли на 2025 год. Первый пусковой комплекс запустят к 2025 году, а второй пусковой комплекс запустят к 2026 году.

    Поезда для проекта «Aстана LRT» будет изготавливать вагоностроительная компания Китая CRRC Tangshan Co., Ltd.

    При строительстве LRT, как заверили в акимате, применяются современные технологии в отличие от тех, которые планировалось использовать в 2011 году.


    Теги:
    Транспорт Строительство Астана
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