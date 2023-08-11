LRT будет беспилотным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Управлять LRT будет удаленый оператор. Об этом сообщил глава ТОО City Transportation Systems Гани Тажиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В качестве подвижного состава предусмотрена модель «Тритон». Мощность – 115 квт, максимальная вместимость 652 человека. Максимальная скорость – 80 км/ч. Составы полностью автоматизированы и являются беспилотными. То есть, удаленным управлением оператором. Пассажиропоток предполагаем на уровне 25 тысяч человек с дальнейшим его увеличением», - сказал на заседании маслихата Гани Тажиев.

Ранее сообщалось, что запуск LRT перенесли на 2025 год. Первый пусковой комплекс запустят к 2025 году, а второй пусковой комплекс запустят к 2026 году.

Поезда для проекта «Aстана LRT» будет изготавливать вагоностроительная компания Китая CRRC Tangshan Co., Ltd.

При строительстве LRT, как заверили в акимате, применяются современные технологии в отличие от тех, которые планировалось использовать в 2011 году.