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    17:41, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ложные сообщения о заложенных бомбах поступили в школы Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в полицию на канал «102» поступил вызов о том, что на электронный почтовый адрес общеобразовательных школ Нур-Султана, неизвестными лицами осуществлена рассылка писем о якобы заложенных взрывных устройствах, передает МИА «Казинформ».

    «Силами Департамента полиции города Нур-Султана произведена проверка, информация не подтвердилась. Взрывных устройств не обнаружено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

    Департамент полиции столицы предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.

    Напомним, подобный случай произошел весной в Нур-Султане. Тогда ложные сообщения о заложенных бомбах поступили в школы столицы.


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