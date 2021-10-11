Ложные сообщения о заложенных бомбах поступили в школы Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в полицию на канал «102» поступил вызов о том, что на электронный почтовый адрес общеобразовательных школ Нур-Султана, неизвестными лицами осуществлена рассылка писем о якобы заложенных взрывных устройствах, передает МИА «Казинформ».

«Силами Департамента полиции города Нур-Султана произведена проверка, информация не подтвердилась. Взрывных устройств не обнаружено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Департамент полиции столицы предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.

Напомним, подобный случай произошел весной в Нур-Султане. Тогда ложные сообщения о заложенных бомбах поступили в школы столицы.