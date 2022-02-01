Ложь и конспирология: SARS-CoV-2 — это биологическое оружие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сети распространяются сообщения о докторе Владимире Зеленко, который считает, что SARS-CoV-2 был создан искусственно с целью порабощения человечества системой нового мирового порядка. У доктора есть ряд безосновательных утверждений, которые подробно разобрал портал Stopfake.kz, передает МИА «Казинформ».

«Вирус SARS-CoV-2 — это искусственно созданное биологическое оружие»

Природное происхождение SARS-CoV-2 подтверждено исследованиями. На сегодняшний день нет признанных доказательств его создания в лаборатории. Впервые вирус обнаружили в декабре 2019 года в результате анализа нуклеиновой кислоты у пациента с пневмонией.

«Все руководители Google принимают гидроксихлорохин и ивермектин для профилактики (КВИ), как и половина Конгресса»

Ни гидроксихлорохин, ни ивермектин не получили одобрения в качестве безопасного и эффективного лекарства против COVID-19.

В марте 2020 года Зеленко публично заявил, что вылечить COVID-19 на ранней стадии можно с помощью коктейля из гидроксихлорохина, азитромицина и сульфата цинка. Он даже написал открытое письмо президенту США, в котором утверждал, что его метод лечения прошел успешное испытание на пациентах с симптомами COVID-19.

Однако эффективность этого «рецепта» в лечении COVID-19 не была подтверждена. 25 мая 2020 года Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве потенциального лекарства от COVID-19 из соображений безопасности. Исследование показало, что применение гидроксихлорохина не только неэффективно, но может повысить вероятность смерти пациента.

Более того, сам Зеленко впоследствии попал под расследование Федеральной прокуратуры США за ложные утверждения о том, что его испытания были утверждены Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA).

«Мутация SARS-CoV-2 — результат массовой вакцинации»

По мнению ученых, опасные мутации возникают именно там, где вирус может беспрепятственно и быстро распространяться. В качестве примера можно рассмотреть вариант дельта. Первые мутации вируса были выявлены в октябре 2020 года в Индии, в штате Махараштра, в центральной части страны. Но первые прививки от коронавируса были сделаны в Индии в январе 2021 года, то есть спустя три месяца после появления дельта-варианта. Таким образом, предположения о влиянии вакцинации беспочвенны.

«Система VAERS в США снижает количество погибших от вакцинации. На самом деле в США после прививки умерло от 500 000 до 1 миллиона американцев»

Эти подсчеты безосновательны. Напомним, система VAERS собирает сообщения от пользователей о возможных побочных эффектах после вакцинации. Добавить данные в эту базу может любой желающий. Сообщения, в том числе о смерти, не устанавливают доказанную связь с прививкой от коронавируса. Однако данные VAERS часто используются противниками вакцинации в качестве доказательства опасности препаратов против COVID-19.

«Доктор Майкл Йидон, бывший вице-президент Pfizer, сказал мне лично, а затем даже предал гласности, что на каждого ребенка, умирающего от COVID, приходится 100 умерших от вакцины»

Это утверждение распространилось после интервью Йидона в июне 2021 года ведущему подкаста Стиву Бэннону. В беседе Йидон, который не работал в Pfizer с 2011 года, сказал, что молодые люди не рискуют серьезно заболеть COVID-19: «Безумно делать им прививки от чего-то. Они убьют их в 50 раз быстрее, чем сам вирус». Никаких результатов исследований и других доказательств сказанному Йидон не предоставил.

Тем временем 29 октября 2021 года FDA выдало разрешение на экстренное использование вакцины Pfizer/BioNTech COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Исследования показали, что она безопасна и эффективна для этой возрастной группы.

Кроме всего этого, доктор Зеленко предлагает противникам вакцинации забрать детей из школы и перевести на домашнее обучение, создать города-убежища и альтернативное общество, чтобы не оказаться порабощенными системой нового мирового порядка. Таким образом, утверждения Зеленко безосновательны, содержат ложные данные, а сам он является сторонником конспирологии.