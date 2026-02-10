РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:30, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Ловушка для арендаторов: предоплату брали за несуществующее жилье в Шымкенте

    Киберполицейские задержали подозреваемую в серии интернет-мошенничеств с фиктивной арендой квартир, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аренда
    Коллаж: Kazinform

    По данным следствия, она размещала в социальных сетях объявления о сдаче жилья по привлекательной цене. Потенциальным арендаторам предлагали «забронировать» квартиру и внести предоплату, чтобы не упустить выгодный вариант. После перевода денег связь с арендодателем прекращалась. Как установили полицейские, указанных квартир не существовало.

    Схема строилась на срочности и доверии: низкая цена, давление на клиента и требование перевести деньги заранее без личной встречи и подписания договора.

    — Установлено как минимум четыре эпизода мошенничества. По каждому факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование, — сообщили в ДП Шымкента.

    мощенница
    Фото: ДП Шымкента

    Полицейские напоминают, что рынок аренды остается одной из самых уязвимых сфер для интернет-мошенников, особенно в периоды повышенного спроса на жилье.

    — Не переводите предоплату незнакомым лицам без личного осмотра квартиры и проверки документов на право собственности. Пользуйтесь проверенными сервисами и заключайте официальный договор, — предупреждают в ведомстве.

    Сейчас правоохранительные органы устанавливают возможных других потерпевших и проверяют, причастна ли задержанная к дополнительным эпизодам.

    Ранее в Туркестанской области завершили досудебное расследование по делу о мошенничестве на 125 млн тенге и создании ОПГ.

     

    Теги:
    Мошенничество Шымкент Интернет-мошенничество Жилье
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают