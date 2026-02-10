Ловушка для арендаторов: предоплату брали за несуществующее жилье в Шымкенте

По данным следствия, она размещала в социальных сетях объявления о сдаче жилья по привлекательной цене. Потенциальным арендаторам предлагали «забронировать» квартиру и внести предоплату, чтобы не упустить выгодный вариант. После перевода денег связь с арендодателем прекращалась. Как установили полицейские, указанных квартир не существовало.

Схема строилась на срочности и доверии: низкая цена, давление на клиента и требование перевести деньги заранее без личной встречи и подписания договора.

— Установлено как минимум четыре эпизода мошенничества. По каждому факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование, — сообщили в ДП Шымкента.

Фото: ДП Шымкента

Полицейские напоминают, что рынок аренды остается одной из самых уязвимых сфер для интернет-мошенников, особенно в периоды повышенного спроса на жилье.

— Не переводите предоплату незнакомым лицам без личного осмотра квартиры и проверки документов на право собственности. Пользуйтесь проверенными сервисами и заключайте официальный договор, — предупреждают в ведомстве.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают возможных других потерпевших и проверяют, причастна ли задержанная к дополнительным эпизодам.

Ранее в Туркестанской области завершили досудебное расследование по делу о мошенничестве на 125 млн тенге и создании ОПГ.