Лоукостеры могут начать предлагать стоячие места уже в 2026 году

Новый формат кресел компании Aviointeriors отвечает нормативным требованиям и может быть принят авиакомпаниями уже в 2026 году.

Daily Mail также отметила, что ни одна из авиакомпаний не подтвердила планы о внедрении стоячих кресел.

Итальянская компания Aviointeriors впервые представила вертикальные кресла в 2010 году, но из-за несоответствия требованиям концепция провалилась. Компания переделала кресла и на выставке Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге представила Skyrider 2.0. Кресла получили большую набивку и более прочные крепления.