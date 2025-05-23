05:59, 23 Май 2025 | GMT +5
Лоукостеры могут начать предлагать стоячие места уже в 2026 году
Британская газета Daily Mail обратила внимание на то, что европейские лоукостеры рассматривают возможность установки стоячих мест для пассажиров с 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Новый формат кресел компании Aviointeriors отвечает нормативным требованиям и может быть принят авиакомпаниями уже в 2026 году.
Daily Mail также отметила, что ни одна из авиакомпаний не подтвердила планы о внедрении стоячих кресел.
Итальянская компания Aviointeriors впервые представила вертикальные кресла в 2010 году, но из-за несоответствия требованиям концепция провалилась. Компания переделала кресла и на выставке Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге представила Skyrider 2.0. Кресла получили большую набивку и более прочные крепления.