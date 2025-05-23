РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:59, 23 Май 2025 | GMT +5

    Лоукостеры могут начать предлагать стоячие места уже в 2026 году

    Британская газета Daily Mail обратила внимание на то, что европейские лоукостеры рассматривают возможность установки стоячих мест для пассажиров с 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Лоукостерлерде жолаушылар енді тұрып ұшуы мүмкін
    Фото: AVIOINTERIORS.IT

    Новый формат кресел компании Aviointeriors отвечает нормативным требованиям и может быть принят авиакомпаниями уже в 2026 году.

    Daily Mail также отметила, что ни одна из авиакомпаний не подтвердила планы о внедрении стоячих кресел.

    Итальянская компания Aviointeriors впервые представила вертикальные кресла в 2010 году, но из-за несоответствия требованиям концепция провалилась. Компания переделала кресла и на выставке Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге представила Skyrider 2.0. Кресла получили большую набивку и более прочные крепления.

    Теги:
    Самолет Европа
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают