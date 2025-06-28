Лотереи и игорный бизнес в Казахстане: где заканчивается удача и начинается закон

Лотерея — только с лицензией

По закону, в стране действует единый оператор лотерейной деятельности — акционерное общество «Сәтті Жұлдыз». Именно эта компания, согласно договору с государством, получила эксклюзивное право на проведение лотерей сроком на 15 лет.

Все остальные формы розыгрышей призов, особенно в социальных сетях и через Telegram-ботов, признаются незаконной деятельностью. Тем не менее, число подобных псевдолотерей продолжает расти. Только за первые пять месяцев 2025 года органы финансового мониторинга выявили свыше 380 случаев мошенничества, связанных с нелегальными онлайн-лотереями. Большинство из них организованы популярными блогерами с многотысячной аудиторией.

— В целях информирования населения и представителей блогосферы о необходимости соблюдения законодательства при распространении контента проводится информационно-разъяснительная работа, направленная на предотвращение правонарушений в цифровой среде. Мероприятия реализуются в рамках медиаплана «Закон и порядок» и направлены на повышение правовой грамотности граждан и предотвращение нарушений (предупреждение незаконных лотерей, фейковых тренингов и сомнительных акций) в социальных сетях, — сообщил Серик Жумангарин.

Онлайн-лотереи как бизнес «в тени»

Яркий пример — громкое дело из Актау. Супружеская пара с аудиторией более 850 тысяч подписчиков проводила лотереи через Instagram и Telegram. Участники переводили деньги — от 50 до 500 тысяч тенге — за возможность выиграть автомобиль или квартиру. По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, общая сумма, полученная от участников, превысила 162 млн тенге. Сейчас их счета и имущество арестованы, проводится досудебное расследование.

— В настоящее время на имущество и банковские счета фигурантов наложены ограничения. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК, иная информация разглашению не подлежит, — сообщили в ведомстве.

Игорный бизнес: строго по карте

Игорный бизнес в Казахстане не запрещён, но жёстко локализован. Казино и букмекерские конторы могут работать только в определённых зонах — в частности, в Капшагае (ныне Конаев) и Щучинско-Боровской курортной зоне. Вне этих территорий — деятельность запрещена и карается по закону.

На данный момент в Казахстане осталось всего 6 казино. В 2024 году от деятельности казино и залов игровых автоматов в бюджет Казахстана поступило 19,6 млрд тенге налогов.

Кроме того, с 2021 года все ставки на спорт и онлайн-казино должны проходить через единый Центр учёта ставок, позволяющий государству отслеживать транзакции и налоговые отчисления.

— Мы не запрещаем азартные игры, но контролируем их. Наша задача — не дать им выйти за рамки законодательства и морали, — заявляли в Министерстве культуры и спорта.

Ответственность: от штрафа до тюрьмы

За организацию нелегальной лотереи или азартных игр предусмотрена административная или уголовная ответственность. Штрафы — до 2 000 месячных расчётных показателей (около 7,3 млн тенге). В ряде случаев применяется и статья Уголовного кодекса — за незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере.

Согласно последним данным, в 2024 году суды Казахстана вынесли более 150 решений в отношении лиц, организовавших нелегальные игры и лотереи в Интернете.

Закон и удача: где граница?

Для большинства казахстанцев участие в лотереях или ставках — это развлечение и шанс. Однако именно этот азарт делают уязвимым: перед мошенниками, перед долгами, перед законом. Государство же продолжает искать баланс между контролем и свободой в этой чувствительной сфере.

В прошлом году Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК запустил онлайн-приемную, предназначенную для оперативного взаимодействия с гражданами. Этот сервис был призван наладить прямую связь с Комитетом для обсуждения профильных вопросов и решения возникающих проблем.