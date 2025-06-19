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    10:45, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Доход свыше 162 млн тенге: супруги из Актау незаконно проводили онлайн-лотереи

    В Мангистауской области проводится расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности, передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент АФМ по региону.

    Доход свыше 162 млн тенге: супруги из Актау незаконно проводили онлайн-лотереи
    Фото: кадр из видео

    В Актау супружеская пара, имея свыше 850 тысяч подписчиков в социальных сетях Instagram, TikTok и Telegram, проводила масштабные онлайн-лотереи.

    Не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов. Участники приобретали «билеты» (цифровые номера) стоимостью от 500 до 50 000 тенге.

    По данным следствия, в розыгрышах приняли участие более 1 800 граждан. Сумма установленного преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 162 млн тенге.

    — В настоящее время на имущество и банковские счета фигурантов наложены ограничения. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация разглашению не подлежит, — сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что блогерам в Казахстане запретят проводить онлайн-лотереи в соцсетях.

    Теги:
    Соцсети Регионы Казахстана Актау АФМ Социальные сети Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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