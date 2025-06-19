Доход свыше 162 млн тенге: супруги из Актау незаконно проводили онлайн-лотереи

В Актау супружеская пара, имея свыше 850 тысяч подписчиков в социальных сетях Instagram, TikTok и Telegram, проводила масштабные онлайн-лотереи.

Не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов. Участники приобретали «билеты» (цифровые номера) стоимостью от 500 до 50 000 тенге.

По данным следствия, в розыгрышах приняли участие более 1 800 граждан. Сумма установленного преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 162 млн тенге.

— В настоящее время на имущество и банковские счета фигурантов наложены ограничения. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация разглашению не подлежит, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что блогерам в Казахстане запретят проводить онлайн-лотереи в соцсетях.