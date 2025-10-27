Лошади с историей в 130 лет: почему костанайская порода рискует остаться в прошлом

Хранители традиций

Главный зоотехник конезавода Виталий Гофман встречает нас прямо в одном из уникальных зданий — денники, год строительства которых датируется 19 веком.

Часть здания была уже о отремонтирована на спонсорские деньги, еще одна половина — ждет своего часа. В скором времени, на зимовку сюда придут десятки лошадей костанайской породы.

За девять лет работы на предприятии Виталий Гофман стал здесь не просто специалистом — он хранитель традиций и человек, на котором держится весь процесс.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Я работаю здесь девятый год. Сейчас у нас 86 голов лошадей, из них 77 — элита. Два жеребца-производителя, 25 конематок и около 50 голов молодняка всех возрастов, — говорит он.

ТОО «Казак тулпары» — единственное предприятие в Казахстане, которое специализируется на разведении лошадей костанайской породы.

История конезавода начинается с 1888 года и всегда была насыщена самыми яркими событиями в своей биографии, но в последнее время производство столкнулось с трудностями.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Этот год был непростым: из-за нехватки кадров часть жеребят не удалось получить вовремя, плюс очень слабое финансирование, но мы не унываем, — говорит зоотехник.

Сегодня конезавод полностью обеспечивает себя: сам заготавливает корма, закупает медикаменты, витамины, соли и добавки.

Предприятие находится на самоокупаемости и не имеет постоянного бюджетного финансирования.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Доход приносят собственные земли и участие в скачках. В прошлом году удалось заработать 6,8 миллиона тенге, но в этом — соревнований не проводилось.

— На содержание одной лошади уходит в среднем около полутора миллионов тенге в год. Это свет, вода, газ, зарплаты, корм, все своими силами. Это дорого, но иначе нельзя — это не табун, а заводская порода. Здесь требуется больше вложений. Сейчас собраны документы на заявку по субсидиям — если будет одобрено, примерно на каждую голову выдадут около 800 тыс тенге, это позволит пережить зиму и двигаться дальше, — поясняет он.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Костанайская порода — гордость и история

Костанайская порода — это не просто лошади. Это часть истории области.

— Костанайская порода — это гордость региона, она была выведена ещё в 1888 году по указу царя Николая II. Скрещивали донских и будёновских жеребцов с местными тургайскими кобылами. Так появилась уникальная, выносливая и красивая лошадь, которая меньше травмируется, отличается спокойным нравом и силой, — рассказывает Гофман.

Примечательно, что все они — рыжей масти. Рост — 155 сантиметров в холке. Сегодня в Казахстане осталось около 289 чистокровных костанайских лошадей, интерес к ним есть и за пределами страны.

— Наши лошади есть в Омской области, Тюмени, Кургане. Это сильная, культурная порода. Раньше нас знали во всём СССР, возили на ВДНХ, участвовали в соревнованиях. Мы были вторыми в мире после американцев, — с гордостью говорит специалист.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Подтверждает уникальность породы и ветеринар с 20-летним стажем, который работал на конезаводе еще в советское время — Бахыт Зиновьевич.

— Именно эти лошади отлично идут на дальние дистанции (120–180 км), побеждали на международных марафонах в Подмосковье (Спас, Рязань), брали призы в конкуре и неоднократно выигрывали кокпар, в том числе у традиционно сильных южных команд. Бывали случаи, когда костанайские обгоняли чистокровных английских на скачках, — поделился специалист.

К слову, несмотря на выход на пенсию, он продолжает оказывать помощь конезаводу — из-за нехватки кадров, консультирует зоотехника, помогает с вакцинацией и лекарствами, делится опытом.

Селекция и наука: как создают чемпионов

На конезаводе продолжают селекционную работу: проводят бонитировку, подбирают пары, следят за линиями и родословными. В прошлом году предприятие привлекло двух жеребцов английской породы для «вливания крови» — улучшения резвости и выносливости потомства.

— В этом году скрестили еще шесть кобыл — будем ждать пополнение уже на будущий сезон. Селекционная работа проводится с очень щепетильным подходом, ежегодно мы привлекаем науку. Ученые делают бонитировку лошади, потом подбирают кобыл к жеребцам и делается план случки, — говорит зоотехник.

На этот сезон табун уже пополнился несколькими жеребятами. С одним малышом удалось познакомиться во время беседы — правда жеребенок стыдливо прятался за маму.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Кадровый голод неизбежен

Еще одна проблема, которая отражается особенно остро на работе — отсутствие кадров.

— У меня всего один конюх. По норме нужно девять человек. Остальные ушли, потому что зарплаты маленькие. Все держится на энтузиазме и любви к лошадям, — признаётся Гофман.

Серик Омаров, единственный конюх конезавода, рассказывает, что сегодня ему приходится работать в одиночку, но он остается здесь из уважения и любви к лошадям.

— Я здесь родился и вырос на этих конюшнях. С утра в семь часов пою лошадей, потом даю овёс, к одиннадцати — сено. Всё вручную, всё сам, — говорит он.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Сейчас на его попечении 25 голов, хотя по норме на одного человека должно приходиться не более десяти. Несмотря на тяжёлую нагрузку, мужчина не теряет веры.

На заводе трудится также тренерский состав, который работает с лошадьми на конкурном отделении, дополнительно приходят научные сотрудники, есть кадры, которые занимаются бумажной работой.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Любят яблоки и морковку

Лошади костанайской породы приспособлены к местным условиям, но за ними требуется особый уход.

— При минус 20 мы их уже не выгоняем. Они культурные, без подшерстка, могут замерзнуть. А летом, наоборот, переносят жару отлично — на скачках наши самые выносливые, — отмечает В. Гофман.

К зимовке этого года уже подготовились основательно — 200 тонн сена и 130 тонн овса уже есть в запасе.

Но только сеном, лошадь костанайской породы питаться не привыкла — в ее рационе может быть морковка, яблоки, яйца, соль, мел. Деликатесы обычно закупаются за свой счет, либо предоставляются спонсорами.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Вера в будущее

Несмотря на трудности, главный зоотехник остается оптимистом.

— Я не унываю. Я с девяти лет с лошадьми. Это любовь на всю жизнь. Верю, что история возродится и у конезавода наступят более стабильные времена, — говорит он.

В планах — построить новый ангарный тип конюшен в селе Осиновка, ближе к пастбищам и кормовой базе.

Что касается лошадей — то продолжить селекционную работу, воспитать взрослых особей, которые сумеют пробежать более длинную дистанцию и будут иметь за собой добротную родословную.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Каждая заводская лошадь должна пройти тренировочное отделение, где фиксируются её результаты и достижения: дистанции в 1 200, 5 000 и 10 000 километров, скорость, выносливость и другие показатели. Все данные заносятся в племенные документы. В дальнейшем, если лошадей выставляют на продажу, обязательно указывают, что «мама скакала», «папа скакал», какие у них были достижения — это повышает ценность животного, — уточняет зоотехник.

Костанайская порода остаётся значимой частью местного животноводства, и специалисты уверены, что при поддержке и внимании к делу она сможет развиваться и дальше.

В апреле 2025 года Kazinform писал что костанайская порода лошадей находится под угрозой исчезновения.