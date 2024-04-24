Лошади из кавалерии Карла III устроили кровавый побег в центре Лондона

Пять лошадей королевской конной гвардии во время ежедневных утренних учений сбросили с себя гвардейцев и разбежались по центру Лондона, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

Одна из сбежавших лошадей врезалась в автомобиль, другая столкнулась с городским автобусом.

Two army horses are seen running away through central London. One of them is in blood reportedly after colliding with a bus.#London #England #Scotland #Breaking pic.twitter.com/lmrFL5GYuR — Target Reporter (@Target_Reporter) April 24, 2024

Как пишет издание, утром 24 апреля по лондонскому Стрэнду пронеслись две лошади без всадников. Очевидцы сообщали, что одна из лошадей была в крови, а вторая врезалась в такси. По сообщениям медиков, пострадали 4 человека.

Позже лошади были пойманы и доставлены в ветеринарную клинику.