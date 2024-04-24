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    17:50, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Лошади из кавалерии Карла III устроили кровавый побег в центре Лондона

    лошади
    Фото: кадр из видео

    Пять лошадей королевской конной гвардии во время ежедневных утренних учений сбросили с себя гвардейцев и разбежались по центру Лондона, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

    Одна из сбежавших лошадей врезалась в автомобиль, другая столкнулась с городским автобусом.

    Как пишет издание, утром 24 апреля по лондонскому Стрэнду пронеслись две лошади без всадников. Очевидцы сообщали, что одна из лошадей была в крови, а вторая врезалась в такси. По сообщениям медиков, пострадали 4 человека.

    Позже лошади были пойманы и доставлены в ветеринарную клинику.

    Теги:
    Видео Великобритания Мировые новости
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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