Ломбарды в Казахстане оставят без дополнительных ограничений

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка не планируют ужесточать требования к деятельности ломбардов в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя АРРФР РК Олжас Кизатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, вопрос изменения регулирования ломбардного сектора на данный момент не рассматривается.

— Никаких работ по ужесточению требований и законодательства в отношении ломбардов мы сейчас не рассматриваем, — отметил он в кулуарах Сената.

В то же время представитель регулятора признал, что усиление требований к банкам и микрофинансовым организациям привело к росту обращений граждан в ломбарды.

Он подчеркнул, что специфика ломбардного кредитования заключается в том, что граждане зачастую не столько берут кредиты, сколько реализуют свои золотые изделия.

— Но эта ситуация гораздо лучше, чем черное ростовщичество, — добавил Кизатов.

По его словам, ужесточение регулирования в данном сегменте может привести к уходу части операций в нелегальный сектор, где права граждан не будут защищены.

В Агентстве также сообщили, что за 2025 год портфель ломбардов увеличился более чем на треть и достиг 417 млрд тенге. В отношении участников рынка было наложено 200 штрафов, вынесено 18 надзорных мер, а лицензии лишены четыре ломбарда.

Ранее в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что нужно делать заемщику в случае прекращения деятельности микрофинансовой организации (МФО).